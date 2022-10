Angeklagter im Prozess um „NSU 2.0″-Drohschreiben weist Vorwürfe erneut zurück

Notaufnahme-Leiter zu Gast im Gesundheits-Podcast

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 2 erklärt Dr. Domagoj Schunk, Leiter der Notaufnahme am UKSH in Kiel, in welche Kategorien Patienten eingeordnet werden und wie viele Notfälle tatsächlich Notfälle sind.