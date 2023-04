Angela Merkel: ein Orden, viel Lob – und ein schweigender CDU-Chef

Angela Merkel (CDU), ehemalige Bundeskanzlerin, bekommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung im Schloss Bellevue verliehen.

Berlin. Eine halbe Stunde muss Angela Merkel durchhalten, dann gibt es diese flache Box. Ein rotes, breites Band liegt darin, mit schwarz-gelben Rändern. Darauf ein rotes Kreuz mit Bundesadler, und drunter noch mal ein solches Kreuz auf goldenen Strahlen, neun Zentimeter Durchmesser. Die Sonderstufe des Großkreuzes, des höchsten deutschen Ordens, einmal zum Umlegen, einmal zum Anstecken. Zweimal ist der Orden bisher verliehen worden, an die früheren Kanzler Konrad Adenauer und – vor 25 Jahren – an Helmut Kohl.

Nun hat Merkel auch einen, nach 16 Jahren Kanzlerschaft und einer halben Stunde Begründungsrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im großen Saal des Präsidialamts.

„Die Kanzlerin stellte sich selbst als Person nie in den Mittelpunkt. Jede Eitelkeit, jede Schmeichelei, jedes Getue um sie selbst waren ihr zuwider“, hat Steinmeier in dieser Rede festgestellt. Und legt trotzdem los: Eine „beispiellose Politikerin“ sei Merkel – pflichtbewusst, uneitel, sachlich, eine tolle Verhandlerin, pragmatisch, klug. Noch nicht genug? „Ehrgeiz, Selbstdisziplin und scheinbar grenzenlose Belastbarkeit“, ergänzt Steinmeier. Er empfiehlt Merkels „herausragende Fähigkeiten“ wie das Beharren auf Fakten, Kompromissfähigkeit und das Festhalten an Grundprinzipien des Staates.

Außerdem sei Merkel ein Rollenvorbild: die erste Frau, die erste Ostdeutsche an der Spitze der Bundesregierung – eine „Kanzlerinnenschaft“ also. Merkel habe dafür gesorgt, „dass auch weibliche Macht für immer eine Selbstverständlichkeit in unserem Land sein wird“. Und die roten Rosen beim Zapfenstreich für die Kanzlerin haben es Steinmeier besonders angetan. Für ihre Kritikerinnen und Kritiker hat er ein harsches Urteil: Unkenntnis, Missgunst, Oberflächlichkeit – mehrfach erwähnt er, dass die Gegner auch aus der CDU stammten.

„Viel ist geschafft“

Einige Macken hat Merkels Bilanz nach ihrem Abtritt als Kanzlerin vor anderthalb Jahren aber schon abbekommen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine steht ihre Russland-Politik in der Kritik – und die von Steinmeier gleich mit.

Steinmeier lässt Milde walten: Den Ukraine-Krieg bezeichnet er als „Epochenbruch“, der „von uns allen neues Nachdenken“ fordere. Autokorrektur Steinmeier: Präsident Wladimir Putin habe die europäische Sicherheitsordnung „in Schutt und Asche gelegt“.

In der Flüchtlingspolitik erinnert er an Merkels Satz aus dem Jahr 2015: „Wir schaffen das.“ Heute könne man sagen: „Viel ist geschafft“, sagt Steinmeier. Auch wenn niemand unterschätze, „was noch zu tun bleibt“.

Und der Bundespräsident findet ohnehin so viel mehr positive Leistungen: Merkel ist für ihn die Retterin des Euro und der Konjunktur – es hat ja auch mal eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise gegeben, gleich in ihrer ersten Amtszeit. Ausführlich widmet sich Steinmeier Merkels Einsatz für jüdisches Leben in Deutschland. Und nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima habe sie den Atomausstieg forciert. „Es ist eine Stärke, dass Sie diese Kraft zur Selbstkorrektur vorgelebt haben“, sagt Steinmeier. Gleich danach spricht er über Russland.

„Werte Frau Merkel“, nennt er die Ex-Kanzlerin, kein Vorname, kein „liebe Frau Merkel“. Allzu nahe soll es wohl doch nicht sein.

Merkel-Dank an Franz Müntefering

Merkel sagt dann auch noch ein paar Sätze. Sie bedankt sich bei den 20 Gästen, die sie begleiten – auch für Ordensträger gibt es im Präsidialamt Maximalzahlen. Ihr Ehemann Joachim Sauer ist dabei und ihre Geschwister, ihr Regierungssprecher Steffen Seibert, ihre Beraterin Eva Christiansen. Aus der CDU hat Merkel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ex-Bildungsministerin Annette Schavan geladen und ihre früheren Kanzleramtschefs Ronald Pofalla, Thomas de Maizière, Helge Braun und Peter Altmaier. Auch Rainer Eppelmann ist gekommen, bei dem sie nach dem Mauerfall im „demokratischen Aufbruch“ ihre ersten politischen Schritte machte. All diese Menschen hätten sie „durch dick und dünn“ begleitet, sagt sie. Zwei Wissenschaftler sind dabei, der Schauspieler Ulrich Matthes und die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx. Von ihnen habe sie gelernt, „was anderes zu denken, was anderes schön zu finden“.

Bei Kanzler Olaf Scholz, ihrem einstigen Finanz- und Arbeitsminister, bedankt sich Merkel fürs Dabeisein und für die Zusammenarbeit „auch bei Meinungsverschiedenheiten“. Franz Müntefering, der frühere SPD-Fraktionschef, hat wegen Krankheit abgesagt. Müntefering, so stellt es Merkel dar, hat ihr quasi ins Amt geholfen 2005. „Das wird schon“, habe er ihr gesagt, als sie drei Tage vor ihrer ersten Vereidigung zittrige Beine bekommen habe. „Das hat mir geholfen“, sagt Merkel.

CDU-Chef Friedrich Merz ist nicht geladen. Er kommentiert den Orden erst mal nicht.