„Ich hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen“

Wenn es wieder früher dunkel wird, steigt jedes Jahr auch die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat in dieser Woche wieder eine besondere Art der Vorbeugung gestartet: die sogenannten Anhalte- und Sichtkontrollen. Bei den Menschen komme das sehr gut an, heißt es.