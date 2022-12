﻿Schafft sie das?

Kritiker sagen: Angela Merkel trägt Verantwortung für so gut wie alle Probleme, die uns heute plagen – von der Energiekrise über den Krieg in der Ukraine bis zur Inflation. Das schadet ihrem Ruf. Gelingt es der früheren Kanzlerin, ihr historisches Erbe zu hüten, oder wird sie demontiert?

Angela Merkel ist ins Gerede gekommen in Deutschland. Das ist neu, und es passiert ihr putzigerweise erst ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. 16 Jahre lang war es so, als schwebe sie immer ein kleines Stück weit über Deutschland. Für Kritik schien die präsidentiell agierende Kanzlerin nur bedingt erreichbar zu sein, am wenigsten gegen Ende ihrer Amtszeit. Damals wurde aber auch, viele haben das schon vergessen, nicht viel vorgebracht gegen sie, im Gegenteil.

Als sie am 8. Dezember 2021 das Kanzleramt verließ, fiel den meisten Deutschen zu Angela Merkel kaum etwas Negatives ein. Zwei Tage, SPD‑Kanzler Olaf Scholz regierte schon, meldete die Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF‑Politbarometer eine wirklich denkwürdige demoskopische Seltsamkeit: Merkel, die längst Entmachtete, war immer noch Deutschlands beliebteste Politikerin.

Politbarometer vom 10. Dezember 2021 © Quelle: ZDF / screenshot

Von Merkel zu Scholz: Das war ein Machtwechsel ganz eigener Art. Aus dem Amt gejagt werden geht anders. Die Kanzlerin hatte, anders als alle Amtsvorgänger, den Zeitpunkt ihres Abgangs selbst definiert. Sie hatte auf eine weitere Kandidatur verzichtet und damit auch auf unwürdige Machtkämpfe. Es war nicht zuletzt dieser Stil, der von Dienenwollen kündet, auch von der Endlichkeit des eigenen Führungsanspruchs, der Merkels politische Freunde und Feinde gleichermaßen beeindruckt hat.

Merkel, die Zerstörerin?

So schlägt erst jetzt in Deutschland die große Stunde der Merkel-Kritik. Dafür aber erheben sich die Besserwisser aller Fakultäten nun mit umso größerer Entschlossenheit über die frühere Bundeskanzlerin.

Der Historiker Jan C. Behrends zum Beispiel drehte soeben den Daumen nach unten. In einem Fernseh­interview um sein Urteil zu Merkel gebeten, sagte er: „Ich sehe wenig Kanzler in der Geschichte der Bundes­republik, deren große Entscheidungen sich bereits so kurz nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt als falsch herausgestellt haben.“ Besonders die Bilanz ihrer Russland-Politik sei „verheerend“.

„Historiker zerlegt Merkel“, meldete prompt das Magazin „Focus“ – und folgte damit einem aktuellen Trend. Merkel-Bashing ist in, auf allen Ebenen, in Vorstandsetagen und am Biertisch, quer durch die politischen Lager.

Wirtschaftsexperten kritisieren Merkels Wirtschaftspolitik, Energieexperten ihre Energiepolitik. Und dumpfe Hasser aus der rechten „Merkel-muss-weg“-Szene, die schon seit Jahren auf die Kanzlerin als Wurzel allen Übels deuten, staunen über die verblüffend groß gewordene Zahl gutbürgerlicher Gleichgesinnter.

Ist allen Ernstes Merkel an allem schuld? Hier und da hört es sich tatsächlich an, als glaubten das manche.

„Merkel muss weg“: Demonstration gegen Corona-Beschränkungen im April 2021 auf der Straße des 17. Juni in Berlin. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Im Intellektuellenmagazin „Cicero“ beschrieb dieser Tage ein ehemaliger Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Merkels Kanzlerschaft wie eine Naturkatastrophe, die nichts als Zerstörung hinterlassen hat: „eine zerschlissene Infrastruktur, eine unzureichende Digitalisierung, halbherziger Einstieg in erneuerbare Energien bei gleichzeitigem Doppelausstieg aus Kohle und Kernkraft, Mangel an Fachkräften, Finanzierungs­lücken im Rentensystem“. Damit nicht genug: „Zu Merkels Erbe gehört noch etwas anderes: eine inhaltlich entkernte, am Boden zerstörte CDU.“

Merkel, die Zerstörerin? Die meisten Deutschen, vor allem die Mittigen, die als Wechselwähler über die Richtung des Landes entscheiden, erinnern sich anders.

Es mag sein, dass Merkel in manchen männlich dominierten Netzwerken am rechten Rand der Union noch immer – oder schon wieder – respektlos behandelt wird. Unvergessen ist das höhnische Gerede aus der CSU über die „Zonenwachtel“, der man, als Merkel im Jahr 2000 erstmals CDU‑Chefin wurde nichts zutraute: nicht die Führung der Partei, erst recht nicht eine Kanzlerschaft.

Stoiber, Laschet: Misserfolg war Männersache

Die CDU aber gehört zu den Dingen, die Merkel nachweislich nicht zerstört hat. In Wahrheit hat die anfangs belächelte evangelische Pastorentochter mit ihrer auch in 16 Regierungsjahren nie angekratzten persönlichen Integrität es überhaupt erst möglich gemacht, dass die CDU die für die Partei lebensgefährliche Spenden­affäre hinter sich lassen konnte. Dafür muss jeder seriöse Christdemokrat Merkel ewig dankbar sein.

Merkel hat die CDU aber nicht nur als Partei gerettet, sie hat sie als Kanzlerkandidatin auch immer, wenn sie kandidierte, in die Regierungsverantwortung geführt: 2005, 2009, 2013 und 2017. Schiefgingen dagegen die Wahlkämpfe, bei denen sie noch nicht antreten sollte (2003, Edmund Stoiber) oder nicht mehr (2021, Armin Laschet).

Hat Merkel den Standort Deutschland zerstört? Manche Manager, die heute maulen, redeten noch anders, als sie einst selbst als Teil der Wirtschaftsdelegation im Regierungsairbus A350 saßen, mit dem die Kanzlerin rund um den Globus reiste. Das Land verkaufte sich sehr gut in den Merkel-Jahren, vielleicht zu gut. Deutsche Produkte hatten hohes Ansehen, die deutsche Politik ebenfalls.

Nicht alles in der Politik ist Ansichtssache, es gibt auch ein paar objektive Daten. Einige Zahlen kennen die Leute, zum Beispiel diese: Als Merkel 2005 ins Amt kam, übernahm sie von Rot-Grün rund fünf Millionen Arbeitslose, als sie aufhörte, war diese Zahl halbiert.

Gute Vibrationen aus Deutschland

Öffentlich weniger bekannt ist die Tatsache, das Merkel in der gleichen Zeit die Forschungsausgaben des Bundes glatt verdoppelt hat. Zur Verwunderung ihres eigenen Teams und abseits der Medienöffentlichkeit trieb sie zum Beispiel während der Corona-Zeit in Videomeetings mit Wissenschaftlern und Wirtschafts­führern die Themen künstliche Intelligenz und Quantencomputer voran. Beim jüngsten Innovations­ländervergleich der Vereinten Nationen rückte Deutschland unter 132 Nationen vom zehnten auf den achten Platz vor. Und Deutschland blieb, nach USA, China und Japan, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Erde.

Es gab in Merkels Zeit auch jenseits des Ökonomischen oder Technischen gute Vibrationen. Im Jahr 2006 verzauberte ein überraschend sonniges und herzliches Deutschland als Gastgeber der Fußball‑WM die ganze Welt. Einen noch größeren, noch überraschenderen globalen emotionalen Effekt bewirkte im Jahr 2015 die Offenheit und Freundlichkeit der Deutschen den syrischen Geflüchteten gegenüber. Bilder von Bergen von gespendetem Spielzeug am Münchner Hauptbahnhof gingen um die Welt. Nie zuvor hatte sich Deutschland so weit entfernt von allen noch aus der Nazi-Zeit rührenden Klischees und Assoziationen.

Grüße aus Syrien: Ein Mädchen steht im Herbst 2021 in einem zerstörten Haus in Idlib neben einem Wandbild des syrischen Malers Al-Asmar, das die scheidende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt. © Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Ja, Merkel zahlte einen Preis dafür, etwa mit dem Stärkerwerden der AfD. Und ja, die EU braucht künftig einen überzeugenderen Schutz ihrer Außengrenzen, wenn sie im Inneren weiterhin freizügig bleiben will. Vor allem aber braucht sie eine Außen- und Sicherheitspolitik, die Krisen wie die syrische gar nicht erst entstehen lässt. Allzu lange hatten allzu viele Menschen den unablässigen russischen Bombardements in Aleppo, Idlib und anderswo tatenlos zugesehen.

Eine komplexe, verwirrende Politik

War Merkel naiv? Jeder, der sie kennt, bricht schon bei der Frage in Lachen aus. Die gleiche Kanzlerin, die den Syrern und Syrerinnen großzügig half, sorgte für den halbseidenen Flüchtlingsdeal mit der Türkei, um die Gesamtzahl jener, die in die EU streben, wenigstens einigermaßen einzudämmen. Die gleiche Angela Merkel, die als deutsche Umweltministerin 1997 in Kyoto viel dazu beitrug, dass das gleichnamige Klimaprotokoll überhaupt beschlossen wurde, bremste immer wieder mal konkrete Vorgaben aus Brüssel ab, um die deutsche Autoindustrie zu schützen. Und die gleiche Kanzlerin, die Nord Stream 2 als „wirtschaftliches Projekt“ verteidigte, trommelte immer wieder in der EU, oft unter großen Mühen, die nötige einstimmige Mehrheit für die Fortsetzung der Russland-Sanktionen wegen der Annexion der Krim im Jahr 2014 zusammen.

Merkel schuf eine Politik, die so komplex war, dass jeder Außenstehende sie notgedrungen als verwirrend und in sich widersprüchlich empfinden musste. Sie selbst warb in kleinem Kreis gelegentlich für „mehrdimensio­nale“ Betrachtungsweisen, insbesondere in der Außenpolitik. Dass die Beziehungen zu einem Land wie Russland, China oder der Türkei sich mitunter gleichzeitig verbesserten und verschlechterten, war ein Gedanke für Fortgeschrittene. Sigmar Gabriel, ihr früherer Außenminister, war für solches Denken offen. Der breiten Öffentlichkeit aber konnte man so etwas schon damals nicht erklären, und im Nachhinein geht es erst recht nicht.

Offen für „mehrdimensionale Betrachtungsweisen“: Sigmar Gabriel und Angela Merkel bei ihrem Grönland-Besuch im August 2007. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Gabriel übrigens glaubt, notierte Ende November Alexander Osang im „Spiegel“, dass Putin die Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn Merkel noch Kanzlerin gewesen wäre. Putin habe unglaublichen Respekt vor ihr gehabt, als Frau, die das mächtigste Land Europas führte, und noch dazu Russland verstehe.

Was ist das? Eine haltlose Spekulation? Zumindest sollte man es als Hinweis auf das Uneindeutige des Geschehens nehmen. Kann man es im Ernst der am 8. Dezember 2021 ausgeschiedenen Kanzlerin anlasten, dass Putin am 24. Februar 2022 die Panzer in die Ukraine rollen ließ? Die Kanzlerin könnte, wenn sie Lust auf Polemik hätte, auch sagen, unter ihrer Ägide sei so etwas 16 Jahre lang nicht passiert.

Wo bleibt die Entschuldigung?

Im Nachhinein, klarer Fall, erweist sich Merkels Hoffnung auf ein wenigstens in ökonomischen Dingen verlässliches Russland als Riesenirrtum. Unter anderem deshalb fordern Kritiker von der Kanzlerin eine Entschuldigung, am besten für ihre gesamte Russland-Politik. Warum sie das ablehne, sei nicht einzusehen, sagen viele. „Merkels Sturheit ist erschütternd“, ereiferte sich jüngst ein „Bild“-Kommentator atemlos, als regiere sie noch.

Der früheren Kanzlerin ist es aber, grob gesagt, einfach zu blöd, über die Stöckchen zu springen, die ihr gerade hingehalten werden. In einem „Zeit“-Interview konfrontierte man sie diese Woche mit dem Hinweis: „Die ganze Welt wartet auf ein Wort der Selbstkritik!“ Merkel konterte kühl: „Das mag sein, in vielen Punkten entspricht die Haltung der Kritiker aber nicht meiner Meinung.“

„Was also ist mein Land?“ – Unter diesem Titel beantwortete Angela Merkel im Juni dieses Jahres im Berliner Ensemble Fragen des Journa­listen und Autors Alexander Osang. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Merkel räumt ein, dass sie sich schon viel früher für mehr Rüstungsanstrengungen hätte einsetzen sollen. Sie hätte das damals aber, die Deutschen wissen es noch, von sich aus versuchen müssen. Und sie hätte keine Mehrheit gehabt. Schon die mitregierende SPD sperrte sich immer wieder. Noch im Dezember 2020 lehnte die SPD zum Beispiel die damals von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) beantragte erste zaghafte Beschaffung von Kampfdrohnen ab. Der SPD‑Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu grämte die gestrige Haltung seiner Parteifreunde so sehr, dass er damals seinen Job an den Nagel hängte.

Geirrt haben sich in den letzten Jahren viele, in ziemlich vielen Fragen. Merkel will anderen keine simplifi­zierenden Schuldsprüche zumuten, verbittet sich so etwas aber auch in eigener Sache. Fehleinschätzungen, etwa über Wladimir Putin, mahnt sie, müsse man aus damaliger Sicht beurteilen statt von den inzwischen hinzugekommenen neuen Erkenntnissen auszugehen.

Merkel beweist damit einmal mehr ihre uckermärkische Dickschädeligkeit. „Es wäre doch geradezu ein Armutszeugnis“, sagt sie, „wenn ich jetzt, nur um meine Ruhe zu haben und ohne wirklich so zu denken, einfach sagen würde: Ach, stimmt, jetzt fällt‘s mir auch auf, das war falsch.“

Nehmen die Deutschen ihr diese etwas eigensinnig wirkende Haltung übel? Offenbar nicht. Eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab diese Woche, dass jedenfalls Olaf Scholz den Vergleich mit seiner Vorgängerin deutlich verliert. Eine Mehrheit von 51 Prozent sieht in Merkel die bessere Bundeskanzlerin. Nur 19 Prozent halten Scholz für den geeigneteren Regierungschef. Selbst unter den SPD‑Wählern und SPD-Wählerinnen überwiegen die Sympathien für Merkel, mit 39 zu 37 Prozent.