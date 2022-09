„Angleichung im Schneckentempo“: Linken-Politiker Pellmann kritisiert ungleiche Lebensverhältnisse in Ost und West

Deutsche Retter bringen Hunderte Migranten in Italien an Land

Hunderte Migranten und Geflüchtete sind auf zwei deutschen Seenotrettungschiffen nach Italien gebracht worden. Die „Sea-Watch 3″ legte am Samstagmorgen in Reggio Calabria an, während die „Sea-Eye 4″ am Freitag in Taranto (Tarent) in der Region Apulien mit 129 Migranten angelegt hatte.