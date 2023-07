﻿Der nächste Dammbruch könnte nuklear sein

Steuert die mit sechs Reaktoren größte Atomanlage Europas auf eine Katastrophe zu? Fest steht bislang nur eins: Die schlechten Zeichen häufen sich.

Schon seit Wochen kursieren Hinweise, wonach russische Truppen das Kühlsystem des Atomkraftwerks Saporischschja vermint haben. Hinzu kommt jetzt offenbar die Montage verdächtiger Gegenstände auf den Dächern.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Kernkraftwerk Saporischschja. Der ukrainische Präsident Selenskyj verdächtigt Russland einer bevorstehenden Provokation an dem AKW. © Quelle: -/Maxar Technologies/AP/dpa

Das schlechteste Zeichen von allen aber ist die Rückkehr eines vom Kreml bezahlten berufsmäßigen Faktenverdrehers: Der russische Spin Doctor Renat Karchaa, im Westen bereits als schillernde Figur bekannt, ist wieder da. Schon oft trat Karchaa als Berater des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom auf. In Saporischschja empfing er bereits mehrfach Inspektoren der Internationalen Atomenergieagentur IAEA und erklärte ihnen die Anlage.

Die russische Sicht der Dinge: Renat Karchaa, Berater des russischen Energiekonzerns Rosenergoatom, spricht zu westliche Medienvertretern auf dem Gelände des AKW Saporischschja. Die Aufnahme entstand am 15. Juni. Im Hintergrund ist der sogenannte Sprühteich zu sehen, ein Teil des Kühlsystems der Anlage. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Derzeit macht Karchaa wieder weltweit Schlagzeilen. In Wirklichkeit, sagt er, stehe jetzt ein Angriff der Ukraine auf das AKW Saporischschja bevor. Im russischen Messenger-Netzwerk Telegram hallte die Botschaft in der Nacht zum Mittwoch von allen Seiten wider: Die Ukraine hole aus zu einem Schlag gegen ihre eigene Atomanlage.

Westliche Geheimdienste sind alarmiert. Wenn Moskau die Schuld für etwas, was noch gar nicht geschehen ist, bereits der Ukraine gibt, kann es sein, dass das Geschehen als solches nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Was nun? Wie immer bei russischen Nervenproben muss der Westen darauf achten, Fakes und Fakten sorgsam auseinanderzuhalten und naive Reflexe zu vermeiden.

Dem russischen Spin Doctor Karchaa zum Beispiel darf man kein Wort glauben. Der Kreml bezahlt ihn dafür, dass er Verwirrung stiftet. Es ist derselbe Mann, der im Jahr 2022 eine nahe dem AKW Saporischschja im Boden steckende Rakete vor der Weltpresse als Beweis für einen ukrainischen Angriff vorzuführen versuchte. Fachleute machten damals darauf aufmerksam, die Rakete habe sich in einer Weise in den Boden gerammt, die darauf schließen ließ, dass sie wohl eher aus Russland kam. Karchaa reagierte darauf mit der Behauptung, die ukrainische Rakete habe sich im letzten Moment um 180 Grad gedreht. Der damalige Auftritt wurde weltweit belächelt und als missglückter Versuch einer Moskauer Lügenkampagne abgebucht.

Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte

Am Mittwochmorgen wurde in europäischen Medien gemeldet, die Ukraine und Russland bezichtigten „einander gegenseitig“, einen Anschlag aufs AKW Saporischschja zu planen. Das klingt dann so, als lägen da zwei Streithähne im Clinch, von denen vielleicht jeder ein bisschen recht hat. Tatsächlich aber ist in diesem Fall die Annahme, dass die Wahrheit stets in der Mitte liege, ein naiver Reflex.

Warum sollte die Ukraine ihr größtes Kraftwerk zerstören? Die Anlage wird zwar seit März 2022 von russischen Soldaten kontrolliert, das ist für Kiew misslich. Ein Austritt von Radioaktivität würde aber vor allem der ukrainischen Zivilbevölkerung schaden. Und ökonomisch würde die Zerstörung der Anlage die Ukraine auf Jahrzehnte hinaus schwächen.

Putin könnte der Nato einen schweren Schlag versetzen

Auf russischer Seite indessen gäbe es reichlich Motive für eine Attacke auf das AKW. Nach massenhaften Luftangriffen auf zivile Ziele und nach der verheerenden Sprengung des Staudamms von Kachowka läge darin sogar eine logische Fortsetzung. Putin kann auf diese Weise noch mehr ziviles Leid anrichten in der Hoffnung, die Ukrainerinnen und Ukrainer endlich mutlos zu machen. Er kann zugleich ganz Westeuropa verunsichern und damit der Nato psychologisch einen schweren Schlag versetzen, just am Vorabend ihres wichtigen Gipfels in Vilnius.

Putin würde, das ist der Clou, mit einem Atomunfall in Saporischschja sogar das Kunststück hinbekommen, Radioaktivität als Waffe einzusetzen, ohne gegen Chinas Vorgabe zu verstoßen, bitte keine Nuklearwaffen abzufeuern.

Der Vernichtungswille wächst

Schon oft lag bei Deutungen Putins richtig, wer das Schlechteste annahm. Naiv wäre es, bei ihm auf irgendeinen Restbestand von Humanität, Moral oder gar ökologischem Gewissen zu hoffen. Bei Putin wächst, begleitet von immer mehr Wahn und Wehleidigkeit, der Vernichtungswille gegenüber der Ukraine. Deshalb könnte der nächste Dammbruch tatsächlich nuklear sein.