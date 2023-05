﻿Anke Rehlinger: „Die Begeisterung ist nicht alle Tage gleichermaßen hoch“

Berlin. Frau Rehlinger, die SPD entstand vor 160 Jahren aus der Arbeiterbewegung. Sie stellt heute den Kanzler, aber um den Rückhalt im Land steht es nicht zum Besten. Liegt das daran, dass es mit der Deindustrialisierung weniger Arbeiter gibt oder daran, dass die SPD sie nicht mehr erreicht?

Die SPD ist seit 160 Jahren die Partei der Arbeit und der Arbeitsplätze. Gerade in Zeiten des Umbaus der Wirtschaft und der Abwehr der Deindustrialisierung wird sie mehr denn je gebraucht. Wir kümmern uns um die Brot-und-Butter-Themen, über die am Abendbrottisch gesprochen wird. Und ist es ein kluger Ansatz der SPD, den Menschen zu sagen, dass es Grund zu Optimismus und Zuversicht gibt.

In Umfragen liegt die SPD im Bund gerade nicht weit vor der AfD und sehr weit hinter der Union.

Die SPD steht für eine Politik, die langfristig angelegt ist und nicht nur von Umfrage zu Umfrage wie das viele Jahre die Politik von Angela Merkel war. Immer wenn der Eindruck entstanden war, es müsste mehr für Klimaschutz gemacht werden, wurden einfach die Ziele nach oben gesetzt, aber nichts Konkretes entschieden. Das rächt sich jetzt. Wir haben sehr anstrengende Zeiten. Führung und Verantwortung übernehmen heißt auch auf der Wegstrecke in Kauf zu nehmen, dass nicht alle Tage die Begeisterung gleichermaßen hoch ist.

Die SPD feiert ihren Geburtstag mit dem Slogan „Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Seit 160 Jahren Ideen für morgen“. Geht es beim geplanten Gebäudeenergiegesetz gerade gerecht zu?

Dieses Gesetz versetzt viele Menschen in Angst und muss überarbeitet werden. Es ist an einigen Stellen hochproblematisch. Wir können es uns aber auch nicht leisten, dass es keine Energiewende und keine Wärmewende gibt. Diese müssen allerdings leistbar, machbar, finanzierbar und gleichzeitig gerecht sein. Diese Anforderungen sind noch nicht erfüllt.

Was muss geändert werden?

Es muss die finanzielle Überforderung des Einzelnen verhindert werden. Sehen Sie, im Saarland haben wir die höchste Eigenheimquote. Das eigene Häuschen ist aber kein Zeichen von Reichtum. Meist ist es die Altersvorsorge der ganzen Familie, oft sogar ist es zum Teil selbst gebaut. Wir müssen uns die Härtefallregelungen ansehen. Die Förderung muss sozial gestaffelt sein. Wir brauchen Übergangsfristen, wenn zum Beispiel die Netze gar nicht bereitstehen oder die Handwerkerleistungen. Und wir sollten einem systematischeren Ansatz näher treten: Statt massenhaft in einzelne Umstellungsförderungen einzusteigen, wäre es klug, Kommunen zu unterstützen, die das gesammelt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner organisieren.

Durch welche Art der Wärme?

Da ist vieles denkbar, das macht es so interessant für kommunale Lösungen zum Beispiel in Nahwärmenetzen. Industrielle Abwärme können wir stärker nutzen, das Potenzial von Geothermie ist nicht ausgereizt, das kann aber auch Biomasse, Wasserstoff oder anderes sein. In manchen Gegenden Deutschlands ist natürlich auch das Fernwärmenetz eine Option.

Sie werben gemeinsam mit Bundesländern des Südens für einheitliche Strompreise in Deutschland. Ist das gerecht? Der Süden profitiert von den günstigen Strompreisen im Norden durch Windenergie während dort der teure Strom im Süden mitfinanziert wird.

Wir tun alles für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich habe aber im Saarland keine Nordsee, um Windenergie zu produzieren. Mein Bundesland ist dicht besiedelt, gleichzeitig haben wir viel Industrie mit hohem Stromverbrauch. Unsere Kohlekraft hat übrigens mal ganz Deutschland versorgt. Länder im Norden, die die Hoffnung haben, mit günstigeren Strompreiszonen Industriekonzerne aus dem Süden abzuwerben, verschätzen sich. Die werden eher ihre Sachen packen und Deutschland und Europa verlassen. Ich verstehe den Unmut gegenüber Bayern, die lange Zeit Windkraftanlagen verhindert und den Netzausbau blockiert haben, aber trotzdem können wir Deutschland nicht in unterschiedliche Wirtschaftszonen aufteilen. Nicht die Aufspaltung des Marktes ist die Antwort, sondern ein übergangsweise gedeckelter Industriestrompreis für ganz Deutschland.

Wirtschaftsminister Robert Habeck plant subventionierte Industriestrompreise von 6 Cent pro Kilowattstunde für die Chemie- oder Stahlbetriebe. Ist das die richtige Höhe?

Das ist in etwa der Bereich, wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben wollen. Wir brauchen aber sehr schnell Klarheit. Je länger das braucht, umso mehr Betriebe entscheiden sich gegen Deutschland, weil hier der Strompreis zu hoch ist. Es geht nicht nur um die Großen, sondern um Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen, ganz unabhängig von ihrer Betriebsgröße. In Europa sollen gerade diese Industrien stark gemacht werden: Mikroelektronik, Chips, Photovoltaik, Batteriefertigung. Das sind allesamt Produktionsverfahren mit hohem Energieverbrauch. Und das wird nur funktionieren mit einem wettbewerbsfähigen Strompreis.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist gegen einen Industriestrompreis. Und er will die Schuldenbremse einhalten. Sollte der Bund die Neuverschuldung lieber erhöhen? Oder die Steuern?

Man kann als Finanzminister nicht immer nur Nein sagen. Also die Schuldenbremse uneingeschränkt hochhalten, keine Steuermehreinnahmen organisieren und trotzdem hoffen, dass alles gut geht. Und dann auch noch die Zinsbelastung künstlich hochrechnen. Ich glaube, so wird es uns nicht gelingen, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deshalb würde ich mir etwas mehr Ideenreichtum beim Bundesfinanzminister an dieser Stelle wünschen. Herr Lindner betätigt sich als Verhinderungsminister, wir brauchen aber einen Ermöglichungsminister.

Sie haben Ihrem Twitteraccount angeheftet: „Die größten Schulden häuft ein Staat durch zu wenig Investitionen an.“ Investiert die Bundesregierung ausreichend?

Es wird jetzt wieder mehr investiert, aber zum guten Willen muss auch das gute Können kommen. Es geht nicht nur um Geld, sondern um Geschwindigkeit und Kapazitäten. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen endlich beschleunigt werden und wir brauchen mehr Personal. Wir haben viele Jahre von der Substanz gelebt. Deshalb sind viele Straßen und Brücken in einem sehr maroden Zustand, das Schienen- und das Stromnetz ist zu schlecht ausgebaut, die Digitalisierung hinkt hinterher. Wir brauchen einen leistungsfähigen und handlungsfähigen Staat. Wir können den Menschen aber nicht vormachen, dass da gerade alles in Ordnung ist. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen.

Was muss gemacht werden?

Für den Umbau des Wirtschaftsstandortes sind große Investitionen notwendig, die die Wirtschaft nicht alleine bewältigen kann. Wir sind verpflichtet, dabei zu helfen. Denn die Alternative ist, nichts zu tun, und die führt dazu, dass wir trotzdem viel Geld ausgeben müssen: Nicht für Investitionen, sondern zur Finanzierung von Arbeitslosigkeit. Ich gebe das Geld lieber für Arbeitsplätze aus.

Um den Flüchtlingsgipfel nicht scheitern zu lassen, hat der Bund den Ländern eine Milliarde Euro mehr für Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zugesichert. Sie hatten vorher eine grundsätzlich Klärung der Finanzierung verlangt. Die ist nun auf Herbst verschoben. Ist das klug?

Wir haben uns in der Vergangenheit gegenseitig viel abverlangt. Die Migrationsfrage kann aber nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden. Kommunen, Länder und der Bund. Wir brauchen ein dauerhaft atmendes Finanzierungsmodell, damit wir nicht immer, wenn es ein Anschwellen der Fluchtbewegungen gibt, darüber verhandeln müssen. Ich hoffe, dass wir schon auf dem Weg dahin die Entscheidungen vorbereiten und uns im November einig werden.

Und wenn das Thema dann in die Wahlkämpfe in Hessen und Bayern im Oktober rutscht? Sie sind quasi die „Midterms“ für die Ampel-Regierung in der Mitte der Legislaturperiode.

Ukrainische Flüchtlinge fliehen vor Krieg, die fragen nun mal nicht, ob in Deutschland gerade gewählt wird. Und deshalb sollte man so wichtige und sensible Fragen nicht parteipolitisch beantworten. Streit oder gar Wahlkampf mit der Migrationspolitik ist nicht gut. Profitieren würde davon nur die AfD.