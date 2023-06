Anklage gegen Höcke: AfD-Politiker soll NS-Vokabular verwendet haben

Kostenfrei bis 16:59 Uhr lesen

Siege, Rekorde, Qualifikationen

Ob bei den Landesmeisterschaften in Hamburg, beim großen Meeting in Regensburg oder dem Lauf zwischen den Meeren: Die Leichtathleten aus der Region Kiel sorgen in den Stadien und auf den Laufstrecken für Top-Ergebnisse.