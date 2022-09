﻿Ein Jahr im Bundestag: Was die neue Frau im ehemaligen Merkel-Wahlkreis schon geschafft hat

Vor einem Jahr wurde Anna Kassautzki in den Bundestag gewählt. Das fand große Beachtung, da sie in die Fußstapfen Angela Merkels trat und den Wahlkreis der langjährigen Kanzlerin übernahm. Eine erste Bilanz.

Greifswald/Stralsund. Es gibt Menschen, die gerne Feuer legen. Im übertragenen Sinne. Sie weisen auf ein Problem hin, benennen es und erklären dann, wie sie das Feuer löschen würden. In der Politik ist das im Wahlkampf ein sehr beliebtes Mittel. Erklären, wie man Feuer löschen will. Anna Kassautzki ist da anders. Sie zeigt lieber mit dem Wasser­eimer in der Hand auf das Feuer und macht es dann aus. Im Zweifel ist das sogar der erste Moment, in dem jemand merkt, dass da was war. Seit einem Jahr ist 28‑Jährige jetzt mit dieser Einstellung im Bundestag, und sie fährt gut damit.

Rückblende: Am späten Sonntagabend wusste sie, dass sie die meisten Stimmen im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I bekommen hat und damit direkt in den Bundestag gewählt ist. Als Nachfolgerin von Angela Merkel. Am nächsten Morgen ruft sie ihre Mama an, „ich glaube, ich bin jetzt im Bundestag“. Dann gibt sie das erste Interview für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Dann „Spiegel“, CNN, „Guardian“. Kaum ein neues Mitglied im Bundestag bekommt so viel Aufmerksamkeit wie die sozial­demokra­tische Nachfolgerin der großen CDU‑Kanzlerin.

Essen lernen im Bundestag

Ein Jahr später ist Ruhe eingekehrt. Drei Büros sind eröffnet, neun Angestellte gefunden. Die Welt brennt, Kassautzki auch – aber nur für den Job. „Ich habe eine 60- bis 80‑Stunden-Woche. Aber ich mache das gerne. Ich liebe es, Dinge zu verändern, ich liebe es, die Leute hier vertreten zu können.“

Die ersten Wochen waren anstrengend. In Berlin habe sie einen normalen Tag von 7.30 bis 22 Uhr. Manchmal länger. Mittlerweile bekomme es das Team hin, dass es um die Mittagstermine auch etwas zu essen gibt. „Am Anfang hatte ich an vielen Tagen sehr doll Hunger,“ erinnert sie sich. Und sie musste sich auch ein blaues Auge holen. Auf der ersten Fraktionssitzung schimpfte sie über eine Formulierung, die den Schutz von Arbeit­nehmern gefährdet hätte. „Dafür gab es echt einen fetten Rüffel. Ich hab erst danach erfahren, dass Fraktions­sitzungen eher öffentlich sind.“

Mittlerweile ist das Büro besetzt. Ab und an rufen sogar Gäste aus der Heimat an und fragen, ob sie spontan vorbeikommen können. Die Mitarbeitenden zu finden war nicht ganz einfach. Vor allem, weil Kassautzki spezielle Fragen hat. „Ich frage jeden beim Bewerbungsgespräch, was er oder sie von ‚Herr der Ringe‘ hält,“ erzählt sie lachend. Die Antwort sei am ehrlichsten, weil unvorbereitet.

Lieber Moore und Fischer als Twitter

Sie lernte daraus und hielt sich an die alten Hasen, lernte die Gepflogenheiten und wieso es wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Man kann und muss seine eigenen Ziele verfolgen – aber ohne Mitstreiter geht das nicht. Dass so etwas Erfolg bringt, hat Kassautzki während der Haushaltsverhandlungen gelernt. 10 Millionen Euro Betriebshilfe für die Fischer. Ganz im Stillen, ohne Feuerwehr und ohne Aufschrei.

„Der Finanzminister Christian Lindner hat sich quergestellt und wollte diese 10 Millionen Euro nicht bewilligen. Klar hätte ich mich vor die Presse stellen können und sagen, dass er doof ist. Aber was bringt das? Ich habe mich mit unserer Haushaltspolitikerin zusammengesetzt, sie hat das unterstützt und durchgeboxt.“ Sie ist überzeugt: Mit einem großen Feuer hätte sie es nicht geschafft. So hat es aber funktioniert. Die Fischer – die erst gar nicht so recht mit Kassautzki reden wollten – waren doch dankbar. „Deswegen kann ich auch kein Twitter. Da muss man auch erst raushauen und dann nachdenken.“

In Berlin ist sie Fachpolitikerin. Zuständig für Moore und Fischerei, für Munitionsberäumung und Digita­lisierung – im Ausschuss für Digitales ist sie sogar stellvertretende Vorsitzende. Den Anruf bekam sie, als sie gerade in der Vorweihnachtszeit Plätzchen für andere Büros verteilte. Jetzt – am Tag ihrer Wahl – leitet sie das erste Mal eine öffentliche Anhörung.

Fachfrau oder Ansprechpartnerin für alles

Im Norden, in Stralsund, Greifswald, auf Rügen und im Umland ist sie für alle immer da. Das mache mehr Spaß. Hier kommen die Leute auch und wollen wissen, wie es mit dem Bürgergeld aussieht, was mit der Energiekrise sei oder wann der neue Mindestlohn kommt. Manche Fragen überrumpeln auch.

„Ich sage dann nicht einfach was. Es ist viel ehrlicher, dann zu sagen, dass ich es gerade nicht weiß, aber ich kümmere mich drum.“ Gewöhnlicherweise antworten Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag dann mit einem Brief, Kassautzki lädt die Leute lieber ein und spricht mit ihnen. Gerne auch nach Feierabend.

Während des Studiums hat sie im Ravic, einer Bar in Greifswald, gearbeitet. Mittlerweile hat sie schon die erste Kneipensprechstunde gemacht. Mit großem Erfolg. So ein Bundestagsmitglied ist nach Feierabend viel nahbarer als im Fernsehen. Das Nahbleiben ist ihr wichtig. Nie würde sie aus ihrem Wohnblock in Greifswald wegziehen wollen, wo sie Stimmungen beim Einkaufen, an der Haltestelle oder bei Gesprächen mitbekommt.