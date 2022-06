Die Außenministerin muss ihre Reisepläne ändern: Ein Ministeriumssprecher bestätigte, dass sich Annalena Baerbock mit Corona infiziert habe. Die Ministerin ist zur Zeit unterwegs in Pakistan und wollte danach unter anderem in die Türkei weiterreisen.

Islamabad.Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) muss wegen einer Corona-Infektion ihre Reisepläne ändern. Ein Corona-Schnelltest der Ministerin habe ein positives Ergebnis gehabt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Dienstag in Islamabad.

Sie habe zuvor bei einem Essen mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto-Zardari festgestellt, dass sie nichts mehr schmecke. Ein Schnelltest am Vormittag sei negativ gewesen. In Baerbocks Familie gebe es einen Corona-Fall, mit dem sie allerdings wenig Kontakt gehabt habe. Alle weiteren Termine ihrer Reise seien abgesagt. Baerbock hatte ihre Reise am Dienstagvormittag mit einem Besuch bei Bhutto-Zardari begonnen.

Baerbock wollte auch nach Griechenland und in die Türkei

Schon den Nächsten Termin bei der Visastelle der Deutschen Botschaft, in der die Weiterreise afghanischer Flüchtlinge nach Deutschland organisiert wird, nahm sie nicht mehr wahr. Für den Abend war ein Treffen mit dem neuen Premierminister Shebaz Sharif geplant gewesen. Baerbock ist die erste Außenministerin, die Pakistan seit dem Regierungswechsel in dem Land im April besucht. Von Pakistan wollte Baerbock nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.

