Baerbock in Südafrika: Versuch einer Annäherung

Pretoria. Die Begrüßung fällt freundlich aus, das also klappt schon mal. Mit einer Viertelstunde Verspätung kommt Annalena Baerbock im südafrikanischen Außenministerium an, einem lichten Bau mit großen Fensterfronten und strengen Linien. Ihre Amtskollegin Naledi Pandor hat schon eine Weile gewartet vor ihrer Büroflucht, jetzt klatscht sie in die Hände, Küsschen links, Küsschen rechts für Baerbock, dann ziehen sich die beiden Frauen zu Beratungen zurück.

In den nächsten Minuten kann sich entscheiden, welchen Verlauf der Tag nimmt. Und das kann wichtig sein für ein 9.000 Kilometer entferntes Thema: den Ukraine-Krieg. Südafrika gilt als möglicher Schlüsselstaat zur Lösung des Kriegs. Der Tag ist ein Versuch der Annäherung.

Etwas hat sich verändert

Das Land hat den Angriff Russlands bisher nicht verurteilt, bei Resolutionen der Uno zu diesem Thema hat es sich enthalten. Es hat einigen Ärger gegeben deswegen. Südafrika ist mit Russland im Bündnis der Brics-Staaten verbunden, gemeinsam mit Brasilien, Indien und China, im Außenministerium künden Aufstelltafeln von einem nahenden Gipfel.

Im vergangenen Jahr hat Staatspräsident Cyril Ramaphosa sich mit Olaf Scholz bei dessen Antrittsbesuch auf offener Bühne über die Bewertung des Ukraine-Kriegs gestritten. Auch die gelernte Lehrerin Naledi Pandor kann scharf werden in ihren Formulierungen, heißt es. Sehr scharf sogar.

Ungefähr dort, wo Baerbock nun Küsschen bekommt, hat Pandor im Januar Russlands Außenminister Sergej Lawrow empfangen und hinterher zufrieden festgestellt, dass man die Beziehungen gerne weiter vertiefen wolle. Das allerdings sagt sie auch zu Baerbock. In einer kurzen Ansprache, die die Sitzung der gemeinsamen binationalen Kommission einleitet, spricht Pandor von einer „sehr wichtigen strategischen Partnerschaft“. Dann zählt sie auf, was für sie dazu gehört: die Wirtschaftsbeziehungen, Tourismus, Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen, Kampf gegen den Klimawandel und für Frauenrechte. „Wir teilen viele gemeinsame Werte“, sagt Pandor.

Annalena Baerbock und Naledi Pandor, Außenministerin von Südafrika im südafrikanischen Außenministerium in Pretoria. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

„Ich verstehe, dass der Krieg zu Beginn nicht erste Priorität für viele auf der Welt war“

Und dann erwähnt sie doch noch die Ukraine und sagt dabei ein Wort, das die deutsche Delegation aufhorchen lässt. „Dieser Krieg hat globale Auswirkungen“, sagt Pandor. Krieg. Lange Zeit hat die südafrikanische Regierung von Konflikt gesprochen. Etwas hat sich also verändert.

Auch bei Baerbock. „Ich verstehe, dass der Krieg zu Beginn nicht erste Priorität für viele auf der Welt war, die so viele Konflikte um sich herum erleben müssen“, sagt sie.

In ihren Reden zur Ukraine hat die Grünen-Politikerin häufig ein Zitat von Südafrikas Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheidskämpfer Bischof Desmond Tutu eingeflochten: „Neutralität bedeutet, sich an die Seite des Aggressors zu stellen.“ In Pretoria entscheidet sich Baerbock für ein anderes, weniger anklagendes: Sie erinnert an die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika im Jahr 1994, an die langen Menschenschlangen aller Hautfarben vor den Wahllokalen. „Ist das nicht fabelhaft“, habe ein strahlender Tutu damals gesagt.

Deutschland kann von Südafrika beim Einsatz für Gleichberechtigung lernen

Und mindestens fabelhaft, so solle auch die deutsch-südafrikanische Zusammenarbeit sein. „Wir sind verlässliche Partner, verlässlicher als es Autokraten je sein könnten, deren Macht auf Eigennutz und Gewalt aufbaut“, wirbt Baerbock. Mehrfach hat sie da bereits betont, dass Westdeutschland zu Apartheid-Seiten „auf der falschen Seite stand“. Sie hat den Südafrikanern für Vergebung gedankt, den Besuch Nelson Mandelas in Deutschland gewürdigt und hervorgehoben, dass Deutschland von Südafrika beim Einsatz für Gleichberechtigung lernen könne: Die Hälfte der Parlamentsabgeordneten sind hier Frauen – gegenüber einem Drittel im Bundestag. Sie hat auf Konflikte in Afrika hingewiesen. „Es ist wichtig, dass wir hinschauen, wenn an anderen Orten der Welt Kriege ausbrechen“, sagt sie. Da sei man in der Vergangenheit „nicht immer schnell genug“ gewesen.

Vor einigen Tagen ist Südafrikas Präsident Ramaphosa mit mehreren anderen afrikanischen Staats- und Regierungschefs in der Ukraine und in Russland gewesen. Sie besuchten Butscha, wo russische Soldaten vor einem Jahr ein Massaker an Zivilisten verübten. In Kiew gab es Luftalarm, in Russland unterbrach Präsident Wladimir Putin relativ rüde die Ausführungen seiner Gäste. Mittlerweile hat das Land an einem Treffen teilgenommen, in dem die Ukraine versuchte, mit den anderen Brics-Staaten China und Indien – aber ohne Russland – nach Friedenslösungen zu suchen.

Diese Friedensmission sei ein wichtiges Zeichen gewesen, lobt Baerbock. Wichtig sei es ja, dass Putin das Völkerrecht achte und seine Truppen abziehe. „Wir sind dankbar, dass ihr in euren Gesprächen mit Putin die Friedensordnung der UN-Charta in den Mittelpunkt gerückt habt“, sagte sie. „Wenn das Land Nelson Mandelas und Desmond Tutus sich gegen Unrecht ausspricht, hört die Welt zu.“

23.06.1996, Südafrika, Kapstadt: Desmond Tutu, emeritierter Erzbischof und südafrikanischer Nobelpreisträger, begrüßt den damaligen Präsidenten Nelson Mandela. © Quelle: Guy Tillim/AP/dpa

„Wenn Du mit Deinem Feind Frieden schließen willst, musst Du mit ihm arbeiten.“

Pandor antwortet, sie sei dankbar, dass Baerbock die südafrikanische Position bei dem Treffen nicht mit Ärger kommentiert habe. Das habe man auch schon anders erlebt – ob sie frühere Äußerungen Baerbocks meint, oder Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich vor einem Jahr auf offener Bühne mit Präsident Cyril Ramaphosa stritt, bleibt offen. „Sie werden keinen Punkt der Unterstützung Südafrikas für Russland finden können“, betont sie. Aber auch Neutralität sei zulässig. „Das ist Demokratie“, erinnert Pandor und nimmt damit eines von Baerbocks Lieblingsstichworten auf.

Sie kündigt weitere Gespräche mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij für die kommenden Wochen an. Alle Beteiligten müssten „die Prinzipien von Souveränität und Integrität respektieren“, sagt Pandor. Und jetzt zitiert sie Nelson Mandela: „Wenn Du mit Deinem Feind Frieden schließen willst, musst Du mit ihm arbeiten.“ Leicht sei das nun mal nicht, sagt Pandor.

Kurzfristig bekommt Baerbock noch einen Termin bei Präsident Ramaphosa.