Annalena Baerbock: Teheran steht „auf der falschen Seite der Geschichte“

Verdirbt Holstein Kiel dem 1. FC Nürnberg das Weinzierl-Debüt?

Holstein Kiel muss sich aus der Ergebniskrise befreien. Und das gegen einen Gegner, der erst vor wenigen Tagen die Reißleine gezogen hat. Die Störche gastieren am Sonntag (13.30 Uhr) in der Zweiten Liga beim 1. FC Nürnberg, der mit Markus Weinzierl zurück in die Spur finden will. Verfolgen Sie das Spiel ab 12 Uhr im Liveticker.