﻿Die Ministerin für die reine Lehre

Annalena Baerbock ist die erste Außen­ministerin, die auch für die Klimapolitik zuständig ist. Bei der Konferenz in Scharm el Scheich ist sie in ihrem Element – und inszeniert sich als fleißig, prinzipientreu und selbstbewusst. Oder ist manches davon Show?

Scharm el Scheich. Es ist seit Stunden dunkel im ägyptischen Scharm el Scheich, als die deutsche Außen­ministerin endlich von einem Arbeitstag ohne jede Pause im Hotel eincheckt.

Direkt nach der Landung ist sie vom Regierungs­flieger aufs Gelände der UN-Klimakonferenz COP27 geeilt, hat sich von ihrer Delegationschefin detailliert auf den Verhandlungsstand bringen lassen, zu den Medien gesprochen, an einer Diskussionsrunde über Menschenrechte und Klimaschutz teilgenommen, sich mit den Spitzenvertretern der EU abgestimmt, einen Empfang für die deutsche Delegation eröffnet, sich den Fragen der Presse gestellt und ist am Ende sogar schon eine Weile in die Vertrags­verhandlungen eingestiegen, ehe sie nach einem 18-Stunden-Tag trotzdem lächelnd in den Wagen zum Hotel stieg.

Dort angekommen, wird sie nach der Begrüßung zu einem Golfkart geleitet, mit dem sie ein Page über das weitläufige Hotelgelände zu ihrem Zimmer bringen soll. Doch noch während die Botschafts­mitarbeiter und ihr Stab ein Dutzend Mal „Frau Ministerin, Frau Ministerin“ rufen und auf das kleine Gefährt zeigen, läuft sie auf ihren hohen Schuhen abwinkend daran vorbei, sie will zu Fuß zum Hotelzimmer. Aber Frau Ministerin! Nein danke, Kopfschütteln, ab im Eiltempo.

Warum zu Fuß bleibt unklar: Noch ein bisschen an frischer Luft bewegen nach dem Sitzungs­marathon? Aus Prinzip und Symbolik: Nicht mit dem Auto, wenn man auch laufen kann? Oder aus Angst vor blöden Fotos von der Chefdiplomatin im Schnösel­wagen? Geht es um die Fitness – oder wusste sie nur nicht, dass sie zehn Minuten über geflieste Wege stöckeln muss?

Eigennutz, Kalkül – oder beides?

Das Besondere an Annalena Baerbock, Außenministerin, 41 Jahre alt und frühere Grünen-Chefin, ist: Bei ihr sind immer all diese Motive denkbar. Auch in ihrer Politik: Show oder Prinzipientreue, Sturheit oder Ehrgeiz, Eigennutz oder Kalkül – oder von allem etwas.

Wenn an diesem Wochenende in Scharm el Scheich die 27. UN-Klimakonferenz zu Ende geht, endet für Baerbock einer der Höhepunkte ihres ersten Amtsjahres als Außen­ministerin. Und zwar unabhängig vom Ergebnis. Das sagt die Grünen-Politikerin zwar nicht ausdrücklich. Aber sie strahlt es aus.

Das Ringen um Zustimmung für die Klimaschutz­vorschläge der EU, das Gegenhalten gegen China und Saudi Arabien, die Einzel­gespräche mit Vertretern der Schwellen­länder, dazu Auftritte in Diskussions­runden und vor den Medien, die sie für indirekte Signale an die Verhandlungs­gegner nutzt: Endlich ist sie da angekommen, wohin sie sich schon wünschte, als sie noch frische Klima­politikerin der Grünen im Bundestag war und die Klima­konferenzen als Oppositions­­politikerin besuchte – umtriebig, aber einflusslos.

Besonders der Pariser Gipfel von 2015, der mit dem ehrgeizigen Pariser Klima­abkommen und dem Ziel einer Erderwärmung deutlich unter 2 Grad endet, hat Baerbock geprägt. Selbst in Scharm el Scheich erwähnt sie COP21 immer wieder: Sie als kleine, unangepasste Abgeordnete, die Tochter noch ganz klein mit auf der Reise, Erklärvideos auf Facebook und freche Tweets über die zähen Verhandlungen. Und am Ende der Durchbruch, die Aufbruch­stimmung. Seitdem hat die Weltgemeinschaft im Klimaschutz nie wieder solche Fortschritte gemacht.

Das war vor sieben Jahren. Seitdem wurde die Niedersächsin, die heute in Potsdam lebt, nicht nur erfolgreichste Grünen-Chefin aller Zeiten, bildete ein Dreamteam mit ihrem Co-Parteichef Robert Habeck, errang die Kanzler­­kandidatur, entzweite sich darüber mit ihm, stolperte über eigene Fehler und fremden Spott, sah zu, wie Habeck an ihr vorbeizog und in der Energiekrise in diesem Jahr nun selbst strauchelt. Nun wird Baerbock schon wieder nachgesagt, dass sie einen zweiten Anlauf aufs Kanzleramt erwägt.

Machtbewusst auch in der Krise

„Auch mein Land hat nicht immer alles dafür getan, die Lücke zu schließen, die zum 1,5-Grad-Pfad fehlt“, sagt Baerbock nun am Freitag auf ihrer letzten Presse­­konferenz vor dem Schluss­marathon der Verhandlungen, die so viele konkrete Schritte festschreiben sollen, dass die Erderwärmung 1,5 Grad nicht überschreitet. Sie sei bereit für kreative Kompromisse und auch dafür, massiv auf China einzuwirken, das im Moment alle Fortschritte blockiert. „Diese Klima­konferenz darf keine verlorene sein!“

Auch mein Land hat nicht immer alles dafür getan, die Lücke zu schließen, die zum 1,5-Grad-Pfad fehlt. Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin

Baerbock spricht inzwischen wieder so selbstsicher und bestimmt wie in ihrer Zeit als Co-Chefin der Grünen, als ihr noch alle Herzen zuflogen – vor der verkorksten Kanzler­­kandidatur. Erst der interne Machtkampf gegen Habeck, dann die eigenen Fehltritte. Ihre Auftritte wurden fahrig, sie verhaspelte sich noch mehr, wirkte mal arrogant, mal unerfahren. Als die Grünen am Wahlsonntag nur dritte Kraft wurden, musste sie ihren Deal mit Habeck einlösen, er wurde Vizekanzler – und prompt auch Medienliebling und Sunnyboy der Politik.

Doch wer glaubt, Baerbock sei abgetaucht, irrt: Macht­­bewusst setzte sie durch, dass zwar die nationale Klimapolitik in Habecks Wirtschafts­­ministerium gebündelt werden möge – die internationale aber zu ihr ins Außenamt wanderte. Trotz aller Kritik, trotz der Reibungs­­verluste und dem Know-how-Verlust durch das Umsiedeln der Beamten.

„Hier zeigt sich, dass die Entscheidung damals goldrichtig war“, sagt Baerbock nun in Scharm el Scheich bei verschiedenen Anlässen. Denn auf diesem Gipfel beweise sich, für wie viele ärmere Länder die Klimafrage die zentrale Sicherheitsfrage sei, sagt sie.

Wie viele aufstrebende Staaten Klimapolitik für ihre Geostrategie nutzen, zeigt sich auch. Aber das sagt Baerbock nicht so deutlich. Klar ist aber, dass Außen- und Klimapolitik in der neuen Welt der Natur­­katastrophen und des Energie­­hungers untrennbar sein werden.

Greenpeace im Ministerium

Als jüngste Kanzler­­kandidatin der deutschen Geschichte mag Annalena Baerbock gescheitert sein, in ihrem Job als erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes geht sie trotzdem auf. Dazu gehört, dass sie ohnehin als Akten­­fresserin bekannt war und sich nun mit preußischem Fleiß in die Konflikte und Krisen „aller Herren und Herrinnen Länder“ stürzt, wie sie sagt.

Und dazu gehört auch, dass sie – außenwirksam oder ehrgeizig oder prinzipientreu – neue Leitlinien ausgegeben hat: Feministisch werde ihre Außenpolitik sein und wertebasiert. Menschen­­rechte dürften nicht verhandelbar sein. Ein hoher Anspruch, der oft genug im Widerspruch zu erfolgreicher Diplomatie steht. Oder nur im Widerspruch zu ihrer alten Machart?

Baerbocks erster Coup war, die Chefin von Greenpeace International zur Staats­­sekretärin für ihre Klimapolitik zu machen: Die gebürtige Amerikanerin und Wahlberlinerin Jennifer Morgan kannte die Verhandlungs­details aller UN-Klima­konferenzen der letzten Jahrzehnte womöglich besser als die meisten Staatschefs – allerdings aus der Sicht der Aktivistin, der Kritikerin, der Kompromiss­losen. Sie würde nun deutschen Klimaschutz in der Welt vertreten, verhandlungs­sicher vernetzt – und im Namen Baerbocks. Und das über die Kanäle des Außen­­ministeriums, mit den Botschaftern in aller Welt als Klima­beauftragten. Was für ein Signal.

Jennifer Lee Morgan, Staats­­sekretärin im Auswärtigen Amt, reiste mit Außen­­ministerin Annalena Baerbock zur Klima­konferenz in Ägypten. © Quelle: IMAGO/photothek

Bevor Baerbock den Klima­schutz zur neuen Priorität des Außen­ministeriums erheben konnte, wendeten sich die Zeiten: Russland überfiel die Ukraine, Deutschland verfiel in Ängste vor Energie­mangel, Robert Habeck und Olaf Scholz buhlten auch in Schurken­­staaten und Entwicklungs­­ländern um Gas, und dann ging das Mullah­­regime auch noch so brutal gegen Proteste der iranischen Frauen vor, dass Baerbocks Rede von feministischer Außen­politik plötzlich hohl wirkte. Sie setzte sich auf EU-Ebene für härtere Sanktionen ein – erfolgreich, aber noch ohne Folgen im Iran.

Und sie hatte recht behalten mit ihrer jahrelangen Kritik an Russland und den Gasdeals mit Putin – doch was nutzt das? Schon vor dem Krieg waren die Grünen im Kreml so verhasst, dass die neue Außen­­ministerin nie für diplomatische Initiativen infrage gekommen wäre.

Ohnehin sieht sie sich dafür offenbar nicht in der Pflicht: Ihren russischen Amtskollegen Lawrow meidet sie, statt für Gesprächs­kanäle wirbt sie öffentlich für Waffen­­lieferungen an die Ukraine. Sie selbst hält das für wertebasiert, viele beim Koalitions­­partner SPD halten es für mangelnde Außenpolitik.

Sie nimmt China ins Visier

Auf der Klima­­konferenz in Ägypten geht ehrfürchtiges Raunen durch den Hörsaal, als Annalena Baerbock – verspätet wegen einer vorherigen EU-Besprechung – die Bühne betritt. Die Deutsche ist weltbekannt in der Szene der Umwelt­­aktivisten und Klima­­diplomaten. Deutschlands Einfluss und Baerbocks Ausstrahlung verstärken sich gegenseitig.

Entsprechend selbstbewusst schüttelt sie den anderen Teilnehmenden der Eröffnungs­runde ihres zweiten Verhandlungs­tages die Hand. Sie sind allesamt strahlend aufgesprungen, obwohl gerade der Konferenzchef, Ägyptens Außenminister Samih Schukri, sprach.

Als Einzige spricht sie nicht aus ihrem schweren Leder­sessel, sondern geht ans Rednerpult und sticht mit dem Zeigefinger in die Luft: „Es stimmt, wir in Europa und in Nordamerika als Industrie­staaten tragen mit unserem fossil aufgebauten Wohlstand die Verantwortung für die Klima­schäden der jüngeren Vergangenheit“, sagt sie. „Aber alle großen Emittenten von heute tragen die Verantwortung für die Klima­schäden der Zukunft.“

Es ist der Endspurt der COP27, immer offener deutet Baerbock an, wer aus ihrer Sicht die neue Vereinbarung über härtere Zwischenziele bei der CO₂-Einsparung und zusätzliche Hilfen für die ärmsten Staaten blockiert: China.

Die neue Supermacht, inzwischen längst größter Klimasünder und mitten im Aufbau eines Weltreiches aus Vasallen­­staaten, die geschmiert oder erpresst werden, ist überhaupt der schwerste Fall für Baerbocks wertegeleitete Außen­politik. Als Kanzler Olaf Scholz als erster westlicher Regierungschef seit der Wiederwahl von Präsident Xi Jinping mit einer Wirtschafts­­delegation nach Peking reiste, kritisierte Baerbock ihn auf internationaler Bühne dafür. Gerade wurde der Entwurf des Auswärtigen Amtes für die neue China-Strategie der Regierung geleakt: Die Menschen­rechte sollen endlich ins Zentrum des deutschen Verhältnisses zu Peking rücken, heißt es in dem Papier.

Scholz dürfte nicht amüsiert sein, dass es vorab bekannt geworden ist. Auch er kennt die Beliebtheitswerte der Außen­ministerin, die deutlich besser sind als seine eigenen. Und obwohl man gern sagt, Außen­minister seien stets beliebt, weil sie entrückt vom Parteienstreit seien, galt das doch nur für die fleißigen wie Genscher, Fischer und Steinmeier. Gerade Letzterer hat allerdings auch bewiesen, dass man damit noch nicht leichter ins Kanzleramt kommt.

Zudem hat Baerbock ihre Schwächen inzwischen zwar, oft mit Selbstironie, akzeptiert. Abgelegt hat sie sie nicht. Ihr Kopf ist noch immer zu schnell für ihre Zunge, die sich deshalb verlässlich verhaspelt, aber auch inhaltliche Fehler und missverständliche Aussagen unterlaufen ihr nach wie vor. Als sie jüngst im Ausland Prinzipientreue in der Solidarität beweisen wollte, sagte sie, dabei sei ihr egal, was ihre deutschen Wähler denken. Die Gesprächs­partner verstanden sie, in Deutschland löste die Aussage regelrechten Zorn aus. Ein Missverständnis, ein Fettnäpfchen: wie damals im Wahlkampf.

Doch Baerbock hat Zeit, womöglich mehr als Geduld. Wobei: Dass die Klima­konferenz in Ägypten in langen Nacht­sitzungen bei schlechtem Kaffee und einem zähen Ringen mit sturen Verhandlungs­partnern endete, hat sie nicht gestört. Im Gegenteil. Baerbock war schon zu oft auf Klima­konferenzen, um davon überrascht zu sein. Sie habe ihren Koffer gar nicht erst für einen pünktlichen Konferenz­schluss gepackt, sagt sie.

Sogar die Luftwaffe hat sie vorgewarnt: Wenn nötig, müsse sie der Regierungs­­flieger direkt aus Ägypten zu ihrem nächsten Termin am Montag­­morgen nach Paris weiterfliegen. Ein schönes Symbol, wenn Baerbock mit einem erfolgreichen COP-Abschluss­dokument in Paris anreisen würde, das sie mitgeprägt hat. Was so oder so feststeht: Ihre Termine in Paris beginnen wieder sehr früh und ziehen sich über den ganzen Tag. In enger Taktung.