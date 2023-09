Baerbocks „Diktator“-Aussage: Wie die Debatte über die China-Äußerungen läuft

Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock hat den Fall öffentlich abgehakt: China hat ihr „politische Provokation“ vorgeworfen und die deutsche Botschafterin in Peking einbestellt. „Ich habe das zur Kenntnis genommen“, sagt Baerbock auf Journalistennachfrage am Rande ihres USA-Besuchs. Mehr nicht? Baerbock wiederholt ihren Satz von der Kenntnisnahme.

In einem Interview mit dem rechtkonservativen TV-Sender Fox News hatte Baerbock vergangenen Freitag Chinas Staats- und Parteichef als Diktator bezeichnet: „Wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren auf der Welt, wie Xi, wie den chinesischen Präsidenten?“, sagte sie auf Englisch. Deshalb müsse die Ukraine den Krieg gewinnen. „Extrem absurd“ seien diese Einlassungen, gab eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zurück. Chinas politische Würde sei ernsthaft verletzt.

Mit am heftigsten reagierte die Linkspartei. „Mit dieser Tirade schadet sie ihrem Amt und unserem Land“, sagte deren Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es sei „unprofessionell, sinnlos einen unserer wichtigsten Handelspartner zu attackieren“. Baerbock sei die oberste Diplomatin Deutschlands. „Ihr Job ist es, zu vermitteln, und nicht, auf internationalem Parkett zu provozieren“, sagte Bartsch.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen befand, Baerbocks Äußerung entspreche der Wahrheit, sei aber dennoch unklug. „Man muss dafür bezahlen. Es lohnt sich nicht, wenn sie das als Außenministerin macht“, sagte Röttgen im ZDF-„Morgenmagazin“. Er legte nahe, es handele sich um einen Lapsus, und zog die Parallele zu einem Auftritt Baerbocks vor dem Europarat im Frühjahr. Damals hatte Baerbock in der Antwort auf eine Frage auf Englisch erklärt, Europa führe einen „Krieg gegen Russland“. Röttgen sagte, in internationalen Fragen müssen man „seine Worte kontrollieren“.

Auf Baerbocks Seite schlugen sich dagegen der SPD und FDP. „China dürfte sich auch darüber im Klaren sein, dass sein politisches System weltweit nicht unbedingt als demokratisch eingestuft wird“, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, dem RND. „Das Ganze sollte kein Grund für Aufregung sein.“

„Wichtig, die Faktenlage zu benennen“

Die Vizevorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Gyde Jensen (FDP), befand: „Ich teile die Einschätzung von Ministerin Baerbock. China ist eine sozialistische Diktatur. Und Xi Jinping ist ihr oberster Vertreter, der das Machtzentrum zunehmend von der Kommunistischen Partei und ihrer Machtelite auf seine Person ausrichtet.“ Es sei wichtig, diese Faktenlage zu benennen. „Dass dadurch die deutsch-chinesischen Beziehungen zusätzlich beeinträchtigt würden, kann ich nicht erkennen“, sagte sie. Jensen warnte davor, die chinesische Empörung zu übernehmen: „Wir sollten nicht auf das Narrativ der Kommunistischen Partei Chinas einsteigen und aus dem Vorgang einen diplomatischen Eklat machen“, sagte sie.

Und der Direktor der Denkfabrik European Resilience Initiative Center, Sergej Sumlenny, erklärte: „Die deutsche Außenpolitik war jahrelang gekennzeichnet durch absolute Sterilität. Doch alle Versuche, sich möglichst poliert und diplomatisch auszudrücken, haben nichts geholfen.“ Dies zeige sich am Fall Russlands. Die deutsche Politik müsse also ihren Ton wesentlich ändern. „Wichtig ist, dass wir die bösen Jungs in dieser Welt, sei es Russland oder China, auch so benennen und unsere Werte offensiv vertreten. Alles andere führt zu nichts.“ In ihrer China-Strategie hat die Bundesregierung das Land als Systemwettbewerber identifiziert.

