Risiken minimieren: Baerbock warnt vor China und will mehr Geld für Verteidigung

Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, gibt am am Haupteingang des NATO-Hauptquartiers einen Doorstep

Brüssel. In den Beziehungen zur Wirtschaftsmacht China hat Außenministerin Annalena Baerbock für den Ansatz einer Risikominimierung geworben. Die Grünen-Politikerin betonte am Mittwoch am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel, dies bedeute nicht, sich von der Volksrepublik zu entkoppeln. Einseitige Abhängigkeiten müssten jedoch im Sinne der eigenen Sicherheit reduziert werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will an diesem Donnerstag zusammen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking treffen. Von der Leyen hatte vergangene Woche in einer Grundsatzrede zum Verhältnis zwischen der EU und China ebenfalls dafür geworben, die Beziehungen zum bevölkerungsreichsten Land der Erde neu auszutarieren.

Baerbock nannte als Grund für ihre Positionierung auch Chinas Haltung gegenüber der russischen Invasion in die Ukraine. Die Volksrepublik habe als Mitglied des UN-Sicherheitsrats eigentlich eine besondere Verantwortung. Das Zurückziehen „auf eine in Anführungszeichen sogenannte Neutralität“ sei für China nicht angemessen. Deshalb hätten die europäischen Partner deutlich gemacht, dass man zu einem „De-risking“ kommen müsse, sagte Baerbock.

In der Nato dringen vor allem die USA darauf, mögliche Risiken im Verhältnis zu China anzugehen. Auch Litauen warnt energisch vor den Gefahren einer zu großen Abhängigkeit von China.

USA: China kein neutraler Vermittler im Ukraine-Krieg China solle Russland drängen, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. © Quelle: Reuters

Verteidigungsausgaben: Baerbock warnt vor bloßer Fokussierung auf Zahlen

Ebenfalls am Mittwoch äußerte sich Baerbock zu der Diskussion um ein schärferes Nato-Ziel für Verteidigungsausgaben. Sie warnte dabei vor einer einseitigen Fokussierung auf Zahlen. Es sei entscheidend, dass man nicht nur über reine Prozentzahlen spreche, sondern auch über Fähigkeitsziele, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch am Rande eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel. Gerade die Bemessung der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) bedeute, dass man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Nato-Ziele erreichen könne, obwohl man militärisch noch gar nichts geschafft habe.

Hintergrund von Baerbocks Äußerungen ist die anhaltende Diskussion innerhalb der Nato, wie das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel weiterentwickelt werden soll. Dieses sieht aktuell vor, dass sich alle Bündnisstaaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung auszugeben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und etliche Bündnisstaaten setzen sich dafür ein, dass vor dem Hintergrund von Russlands Kriegspolitik beim Gipfeltreffen im Sommer ein deutlich ambitioniertes Ziel beschlossen wird. Stoltenberg sagte am Mittwoch: „Ich erwarte von den Alliierten, dass sie sich auf ein ehrgeiziges neues Versprechen für Verteidigungsinvestitionen einigen, das mindestens zwei Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben vorsieht.“

Deutschland steigerte seine für die Nato relevanten Verteidigungsausgaben zuletzt um zehn Prozent auf rund 57,7 Milliarden Euro. Die Zielmarke des Bündnisses wurde allerdings erneut weit verfehlt. So gab die Bundesrepublik nach den Vergleichszahlen 2022 rund 1,5 und nicht wie vorgesehen 2,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus.

RND/dpa