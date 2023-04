Eher nicht auf leisen Sohlen: Baerbocks heikle China-Reise

Berlin. Es hat eine Weile gedauert, bis Außenministerin Annalena Baerbock sich nach China aufgemacht hat. Anderthalb Jahre nach ihrem Amtsantritt ist es nun soweit: Gleich drei Tage verbringt sie ab Donnerstag in dem autokratisch regierten Land, das so konsequent nach einer dominanten wirtschaftlichen und politischen Rolle in der Welt strebt.

Es ist ein heikler Besuch: Mit Militärübungen vor Taiwan hat China gerade seinen Anspruch auf den Inselstaat bekräftigt und Befürchtung geschürt, der Konflikt könne eskalieren. Immer wieder präsentiert es sich auch als enger Partner des international wegen des Angriffs auf die Ukraine weitgehend isolierten Russland. Auch für die Klimapolitik hat China Bedeutung. Als bevölkerungsreichstes Land der Welt ist China zudem auch verantwortlich für den höchsten CO₂-Ausstoß - und baut gleichzeitig Windräder und Solarfelder in Rekordzahlen.

Baerbock beginnt ihren Besuch mit einer positiven Note: In der Hafenstadt Tianjin besucht sie ein Windenergieunternehmen und eine Schule. Dann geht es - umweltfreundlich - mit dem Schnellzug in die Hauptstadt Peking. Dort trifft die Ministerin am Samstag auch Unternehmensvertreter. Trotz Warnungen vor Abhängigkeiten hatten deutsche Unternehmen 2022 einer IW-Studie zufolge mehr in China investiert als je zuvor.

Bei den Gesprächen unter anderem mit ihrem Amtskollegen Qin Gang und dem obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi werde es um den Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, die Einhaltung von Menschenrechten und auch um Taiwan gehen, sagte eine Sprecherin Baerbocks.

Bei Taiwan gab sie einen deutlich anderen Ton vor als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der nach einem China-Besuch die EU gerade davor gewarnt hatte, sich zu eng an den USA zu orientieren, die Taiwan unterstützen. Man sei über die Lage in der Straße von Taiwan, dem Meeresgebiet zwischen der Insel und China, sehr besorgt, sagte dagegen die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. „Von allen Beteiligten erwarten wir, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen.“ Offen kritisierte sie das chinesische Manöver vor der Insel: Maßnahmen wie militärische Drohungen erhöhten das Risiko versehentlicher Zusammenstöße.

Ich bin zuversichtlich, dass die Ministerin sich nicht von China um den Finger wickeln lässt. Bei Macron hat die chinesische Charmeoffensive ja offenbar verfangen. Gyde Jensen (FDP), Vize-Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe des Bundestags

Die SPD gab Baerbock den Rat zur Zurückhaltung auf die Reise: Baerbock habe sich „zumindest aus Sicht Chinas undifferenziert“ über das Land geäußert, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der ARD. Beim Einsatz für Demokratie und Menschenrechte sollte man „nicht immer mit Absolutheit auftreten“, empfahl er. „Gerade in Asien kommt das nicht so gut an.“

Die Vize-Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe des Bundestags, Gyde Jensen (FDP), hielt dagegen: „Annalena Baerbock hat gezeigt, dass sie nicht auf leisen Sohlen daherkommt, um nur ja niemanden zu verschrecken“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich bin zuversichtlich, dass die Ministerin sich nicht von China um den Finger wickeln lässt. Bei Macron hat die chinesische Charmeoffensive ja offenbar verfangen. Das hat eine fatale Botschaft aus Europa in die Welt gesendet. Es geht nicht darum, ob man auf Seiten der USA oder Chinas steht - sondern um die Verteidigung liberaler Werte und unserer regelbasierten Ordnung.“

Jensen forderte die Bundesregierung auf, die geplante China-Strategie nicht zu vorsichtig zu formulieren: „Die Bundesregierung sollte nicht in Versuchung geraten, die China-Strategie weichzuspülen, um eine vermeintlich gute Stimmung zu erzeugen. Die Strategie muss eine klare Sprache sprechen. Natürlich ist China ein Partner, aber seine Rolle als Wettbewerber und Systemrivale ist bisher von uns nicht ausdifferenziert worden und muss deshalb in unseren Fokus rücken. China verfolgt eine Strategie, sich Stück für Stück die Welt zu erobern. Da freundlich zu schalten, bringt uns keinerlei Vorteil.“

China als „Konkurrent und Systemrivale“

Zu dieser Forderung passt das Signal, dass der Einstieg des chinesischen Unternehmens Cosco im Hamburger Hafen doch nicht klappen könnte. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat den Hafen nun als kritische Infrastruktur eingestuft. Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) lässt wissen, man prüfe die Folgen. Ein Scheitern des Deals hätte auch innenpolitisch Relevanz: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Zustimmung des Kabinetts gegen den Rat Baerbocks und Habecks durchgesetzt.

Für die Wahrnehmung als EU-Vertreterin wird Baerbock alleine sorgen müssen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der gleichzeitig nach China reisen sollte, bleibt wegen einer Corona-Erkrankung zuhause.

Als „Partner, Konkurrent und Systemrivale“ stuft die EU China ein. Das Auswärtige Amt legt den Schwerpunkt auf „Konkurrent und Systemrivale“.