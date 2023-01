„Immer eine Herausforderung“: Politikerinnen erinnern sich zum Abschied von „Anne Will“

Anne Will hört auf: Die Journalistin wird 2023 die letzte Ausgabe der nach ihr benannten Polittalkshow moderieren und will sich im Anschluss anderen Projekten widmen. Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) fanden Politikerinnen und Politiker am Freitag lobende Worte zum Abschied der Show.

„Sie ist seit 2007 mit Hartnäckigkeit und Konsequenz zu einer der erfolgreichsten Polittalkerinnen Deutschlands geworden. Ich war gerne in ihrer Sendung zu Gast. Für ihre Zukunft wünsche ich ihr nur das Beste“, sagte etwa FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem RND über Anne Will. „Politische Talkshows tragen einen großen Teil zur Meinungsbildung bei und spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle in Deutschland, da sie mit ihren Diskussionsrunden ein Millionenpublikum erreichen.“

Strack-Zimmermann selbst war 2022 ganze 17 Mal in Polittalkshows zu Gast und ist damit laut einer Recherche der Onlineplattform „Meedia“ die vierthäufigste Talkshowbesucherin des Jahres.

Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestages, schrieb auf Twitter: „Vielen Dank für diese 16 Jahre (...) Und auf ein spannendes letztes!“ Die Grünen-Politikerin war zuletzt im November bei der Talkshow zu Gast, als die Gäste über den Klimaprotest der „Letzten Generation“ und die verfehlten Ziele der UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich diskutierten.

„Ich schätze Anne Will als Journalistin und Moderatorin, die nachhakt und Aussagen hinterfragt“, sagte auch die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, dem RND. „Für mich, als linke Politikerin, waren Besuche in ihrer Sendung kontrovers, anregend und immer eine spannende Herausforderung.“

Wie an diesem Freitag bekannt wurde, hört Anne Will Ende 2023 mit der nach ihr benannten Polittalkshow im Ersten auf. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk und die 56 Jahre alte Moderatorin in Hamburg mit. Damit hört eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen nach 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten auf.

Will selbst sagte: „Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven.“