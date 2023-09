Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den Brandanschlägen auf Kabelschächte am vergangenen Wochenende in Hamburg übernommen. Die Erfolgsaussichten sind gering – auch zu der Sabotage vor einem knappen Jahr gibt es noch keine heiße Spur. Immer noch sind Bahnanlagen größtenteils ungeschützt. Das muss sich ändern, fordert RND-Reporter Jan Sternberg

Mehr als 34.000 Kilometer Gleisanlagen gibt es in Deutschland, der Großteil davon ist offen zugänglich. Nicht erst die Brandanschläge auf Kabelschächte am vergangenen Wochenende in Hamburg haben gezeigt, wie verwundbar diese kritische Infrastruktur ist. Es ist wenig Spezialwissen und noch weniger Aufwand erforderlich, um Kabel zu zerstören oder Kabelschächte in Brand zu setzen. Alles, was es braucht, ist kriminelle Energie – oder ideologische Verblendung.