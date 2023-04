Nach Anschlägen mit mehreren Toten: Israel erhöht Sicherheitsvorkehrungen

Blumen, Kerzen und Bilder erinnern an den am Freitag in Tel Aviv Getöteten.

Angesichts der jüngsten Anschläge in Tel Aviv und im Westjordanland erhöht Israel die Sicherheitsmaßnahmen während des derzeit laufenden Pessachfests. Verteidigungsminister Joav Galant verlängerte am Samstag eine Einreisesperre für Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen bis zum Ende der Feiertagswoche am Mittwochabend. Die israelischen Streitkräfte kündigten die Aufstockung ihrer Truppeneinheiten in Jerusalem und im Westjordanland an.

Israel reagiert auf Hamas-Angriffe: Gazastreifen und Südlibanon mit Raketen bombardiert Die israelische Armee hatte darauf reagiert, dass die Hamas 34 Raketen vom Libanon aus auf den Norden Israels abgefeuert habe. © Quelle: Reuters

Am Freitag war ein italienischer Tourist in Tel Aviv getötet worden, als ein Auto in der Nähe der Strandpromenade in eine Menschenmenge fuhr. Stunden zuvor waren im Westjordanland zwei britisch-israelische Schwestern getötet worden. In den Tagen zuvor hatte es auch Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Polizisten am Tempelberg in Jerusalem gegeben. Eine gewaltsame Räumung der Al-Aksa-Moschee durch die israelische Polizei löste in der arabischen Welt Proteste aus. Extremisten aus dem Gazastreifen und dem Libanon feuerten daraufhin Raketen auf Israel, das mit Luftangriffen reagierte.



In diesem Jahr fallen der muslimische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessachfest und das christliche Ostern zusammen, weshalb Jerusalem derzeit voller Pilger und Pilgerinnen aus aller Welt ist. In Jerusalem sollten am Sonntag mehr als 2000 Polizisten im Einsatz sein. Zehntausende Jüdinnen und Juden wurden an dem Tag an der Klagemauer erwartet, während an der nahen Al-Aksa-Moschee jeden Tag Gläubige zu den Ramadan-Gebeten zusammenkommen.

Der Jerusalemer Polizeichef, Doron Turgeman, warf der militanten Palästinenserorganisation Hamas vor, vor den Feierlichkeiten zu Gewalt anzustiften, indem sie Gerüchte verbreite, Juden wollten die Moschee stürmen. Die Polizei werde sicherstellen, dass Gläubige aller Konfessionen sicher beten könnten, sagte er.

Raketenbeschuss aus Syrien

Am Samstagabend sind nach Militärangaben von Syrien aus drei Raketen auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen abgefeuert worden. Die israelische Armee teilte mit, nur eine davon sei auf offenem Feld im südlichen Teil der Golanhöhen eingeschlagen. Die beiden anderen Raketen erreichten demnach offenbar nicht das israelische Gebiet.

Die Golanhöhen sind ein strategisch wichtiges Felsplateau, etwa 60 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Im Sechstagekrieg 1967 wurde das Plateau von Israel erobert und 1981 annektiert. Das wurde international aber nicht anerkannt. Nach internationalem Recht gelten die Gebiete als von Israel besetztes Territorium Syriens. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte die Golanhöhen im März 2019 formell als Staatsgebiet Israels anerkannt und damit eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die Hisbollah ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.



Erst am Donnerstag war es zu schwerem Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel gekommen. Israel machte die islamistische Palästinenserorganisation Hamas verantwortlich für die Angriffe und griff daraufhin Stützpunkte militanter Palästinenser in dem nördlichen Nachbarland sowie im Gazastreifen aus der Luft an. Auch aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer wurden zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert.

RND/AP/dpa