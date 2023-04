Anschlag auf Kabuler Flughafen mit über 180 Opfern: Drahtzieher von den Taliban getötet

Washington. Die afghanischen Taliban haben einen ranghohen IS-Kommandeur getötet, der für den Bombenanschlag am Kabuler Flughafen mit mehr als 180 Toten verantwortlich gewesen sein soll. Das bestätigten mehrere Quellen aus Kreisen der US-Regierung am Dienstag. Zunächst wussten offenbar weder die Taliban noch die USA, dass der Drahtzieher des Selbstmordanschlags tot war.

Bei dem Anschlag im August 2021 wurden etwa 170 Afghanen und 13 Angehörige des US-Militärs getötet. Kurz zuvor hatten die Taliban auch in der afghanischen Hauptstadt die Kontrolle und damit die Macht im Land übernommen. Die USA wickelten gerade ihren chaotischen Rückzug aus Afghanistan ab.

USA: IS-Kommandeur Anfang April getötet

Den übereinstimmenden Angaben vom Dienstag zufolge starb der Hintermann des Anschlags im Zuge einer Reihe von Einsätzen der Taliban im Süden des Landes, die sich Anfang April gegen den regionalen Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat richteten. In den vergangenen Tagen hätten US-Geheimdienste „mit großer Sicherheit“ bestätigt, dass der IS-Kommandeur getötet wurde, berichtete ein ranghoher Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte.

Das US-Militär hatte indes bereits am Wochenende damit begonnen, die Familien der getöteten Militärangehörigen über die Entwicklung zu informieren. Familienangehörige teilten die Informationen in einem privaten Gruppenchat, wie die Mutter eines bei dem Anschlag getöteten Marineinfanteristen sagte.

Darin Hoover, der Vater eines anderen getöteten US-Militärangehörigen, sagte der Nachrichtenagentur AP, ihm seien nur begrenzte Informationen gegeben worden. Den IS-Kommandeur oder die Umstände von dessen Tod identifizierte er nicht. Hoover sagte, er und die Mutter seines Sohnes, Kelly Henson, hätten die Zeit seit dem Anschlag damit verbracht, zu trauern und dafür zu beten, dass die US-Regierung für die Abwicklung des Abzugs zur Rechenschaft gezogen werde. Die Tötung des IS-Kommandeurs helfe ihnen nicht weiter. Was auch immer geschehe – es werde ihren Sohn nicht zurückbringen.

Der 31-Jährige und die anderen gefallenen Soldaten waren am 26. August 2021 damit beschäftigt, die Tausenden Afghanen zu screenen, die verzweifelt versuchten, auf einen der überfüllten Flüge zu gelangen, die nach der Machtübernahme der Taliban das Land verließen. Der IS reklamierte den tödlichen Anschlag an diesem Tag für sich.

Der ranghohe Vertreter der US-Regierung sagte, es gebe eine „moralische Verpflichtung“, den Familien der Opfer zu sagen, dass der „Mastermind“ und Hauptverantwortliche für den Anschlag auf den Flughafen vom Schlachtfeld entfernt worden sei. Die Geheimdienste hätten festgestellt, dass er bis dahin weiter eine Schlüsselfigur für die Terrorgruppe gewesen sei. Mehrere US-Informanten gaben an, dass ihr Land keine Rolle bei der Tötung des Mannes gespielt und sich nicht mit den Taliban koordiniert habe. Der Vorgang sei aber bedeutend, sagte der Regierungsvertreter.

Der afghanische Ableger des IS hat bis zu 4000 Mitglieder. Sie sind die erbittertsten Rivalen der Taliban und deren größte militärische Bedrohung. Seit der Machtübernahme der Taliban hat der IS-Ableger immer wieder Anschläge verübt, insbesondere gegen die Minderheiten des Landes.

RND/AP