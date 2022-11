Bei einer Explosion in der türkischen Metropole Istanbul sterben sechs Menschen. Nur wenige Stunden nach dem Anschlag wird eine Hauptverdächtige festgenommen. Verschiedene Videos sollen nun den Polizeieinsatz zeigen, bei dem die Frau gefasst wurde. In einem der Clips sieht man die Einsatzkräfte, die eine Frau am Boden festsetzen und anschließend abführen.

Polizeibeamte riegeln nach der Explosion in Istanbul den Einsatzort ab.

Anschlag in Istanbul: Video zeigt Festnahme der Verdächtigen

Istanbul. Nach dem Anschlag in der türkischen Metropole Istanbul mit sechs Toten haben Medien Videos von der Festnahme einer Verdächtigen veröffentlicht. Der Staatssender TRT veröffentlichte etwa am Montagmorgen ein Einsatzvideo von Sicherheitskräften, das eine auf dem Boden liegende mit Handschellen fixierte Frau zeigt. Dem Bericht zufolge soll sie die am Sonntag detonierte Bombe auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal deponiert haben.

Weitere Verdächtige

Innenminister Süleyman Soylu hatte in der Nacht die Festnahme der Hauptverdächtigen und 21 weiterer Verdächtiger mitgeteilt. Es werde im Umfeld der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ermittelt, so der Innenminister. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Soylu zufolge waren die Opfer etwa im Alter zwischen 9 Jahren und Anfang 40.

Bei dem Anschlag am Sonntag waren sechs Menschen getötet und 81 verletzt worden.

