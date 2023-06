Blinken in China: So kühl ist die Stimmung zwischen Washington und Peking

Zu Gast beim schwachen Drachen

Staatschef Xi Jinping scheint es inzwischen einzusehen: Die Handelsnation China braucht die freie Welt als Partner. Am Wochenende trifft endlich wieder ein US-Außenminister in Peking ein – zum ersten Mal seit fünf Jahren. In all dem liegt eine weltpolitische Chance, meint Matthias Koch.