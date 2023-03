Nach Ankündigung eines Anti-Drag-Gesetz: Foto von Tennessees Gouverneur in Frauenkleidern taucht auf

Nashville. Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, ist bei der Ankündigung verschärfter Regeln für Drag-Aufführungen im US-Staat mit einem pikanten Foto aus seiner Schulzeit konfrontiert worden. Ob er sich erinnern könne, wie er sich 1977 als Dragqueen verkleidet habe, fragte ihn ein Aktivist auf einer Pressekonferenz, auf der Lee Fragen zu einem Anti-Drag-Gesetz beantwortete, das er zeitnah unterzeichnen will. Das Bild aus dem Jahrbuch der Franklin-Highschool zeigte Lee in Frauenkleidung, am Wochenende wurde das Foto auf der Webseite Reddit gepostet.

Der republikanische Gouverneur zeigte sich erbost. „Was für eine lächerliche Frage das ist“, entgegnete Lee. Er verstehe nicht, wie man so etwas wie das Foto mit „sexualisierter Unterhaltung“ vor den Augen von Kindern in einen Topf werfen könne. Als er nach einem Beispiel für unbotmäßige Drag-Shows gefragt wurde, zeigte Lee auf eine Schule in der Nähe. „Ich denke, die Besorgnis befindet sich genau da drüben in diesem Gebäude.“

Das Gesetz, das Lee unterzeichnen will, würde erheblich einschränken, wo Drag-Aufführungen stattfinden können. Verboten werden soll demnach „Kabarett-Unterhaltung für Erwachsene“ auf öffentlichen Grundstücken oder an Orten, wo Kinder die Shows sehen könnten.

