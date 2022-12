Anti-pakistanische Gruppen auf US-Terrorliste

Mit knapp 100 km/h durch Kiel: Polizei verwarnt mehrere Raser

Mit 98 km/h ist ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag über die Kaistraße in Kiel gerast – und wurde dabei von der Polizei erwischt. Diese verwarnte in der Nacht insgesamt 25 Raser in Kiel in der Kaistraße und im Ostring.