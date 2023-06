Antisemitismusbeauftragter: Berliner Rammstein-Konzerte sollten abgesagt werden

Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann geäußert. Klein warnte einem Medienbericht zufolge, dass die Grenzen des Sag- und Machbaren nicht immer weiter verschoben werden dürften – auch nicht unter dem „Deckmantel der Kunstfreiheit“. Er forderte konkrete Konsequenzen: Die für diesen Sommer geplanten Rammstein-Konzerte im Berliner Olympiastadion sollten seiner Ansicht nach abgesagt werden.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, sagte der Regierungs­beauftragte, dass „antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauen­verachtung und Rassismus“ oftmals Hand in Hand gingen. „Unabhängig davon, ob die Vorwürfe gegen Till Lindemann sich bewahrheiten: Wir sollten die betroffenen Frauen ernst nehmen, genauso wie wir Jüdinnen und Juden ernst nehmen sollten, wenn es um Antisemitismus geht“, sagte Klein weiter. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grenzen des Sag- und Machbaren immer weiter verschoben werden, auch wenn das unter dem Deckmantel der Kunst­freiheit geschieht.“ Klein erinnerte an ein Video der Band aus dem Jahr 2019, in dem Rammstein „mit perfider Vernichtungs­lager-Optik die Opfer der Schoah verhöhnte“. In dem Video hatten sich Rammstein als Häftlinge eines Konzentrations­lagers gezeigt.

Als Konsequenz der aktuellen Vorwürfe sollten aus Sicht Kleins alle drei Rammstein-Konzerte in Berlin abgesagt werden. Diese sollen im Juli im Olympia­stadion stattfinden.

Frauen erheben Vorwürfe

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Ausgangs­punkt dessen waren Vorwürfe der Irin Shelby Lynn, die Ende Mai öffentlich erklärt hatte, dass sie glaube, ihr seien auf einer Pre-Party bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius Drogen verabreicht worden. Dazu veröffentlichte sie Fotos, die großflächige Hämatome an ihrem Körper zeigen – sie habe große Erinnerungs­lücken und wisse nicht, woher diese Hämatome kamen.

Lindemann lässt seine Interessen nun anwaltlich vertreten. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei Youtube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hieß es in einer Mitteilung. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen den Sänger.

RND/ag/dpa