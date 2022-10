„Populistisch und unverantwortlich“: Hofreiter empört über Forderungen nach russischem Gas

Geballte Weltklasse an Kieler Schachbrettern

Neun Spieler aus den Top 100 der Schach-Weltrangliste tummelten sich am Wochenende zum Auftakt der Bundesliga-Saison in Kiel. Der SK Doppelbauer Kiel unterlag dem deutschen Meister, konnte am Sonntag aber ein Ausrufezeichen setzen. Ein Spieler verdarb der deutschen Nummer eins die Laune.