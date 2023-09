Kampagne gegen Grüne? Hofreiter wirft Söder „rechtspopulistische Propaganda“ vor

Berlin. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vorgeworfen, mit rechtspopulistischer Propaganda und Fake News gegen seine Partei mobil zu machen.

„Söder muss aufhören, rechtspopulistische Propaganda zu benutzen“, sagte der Grünen-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist gefährlich für die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft.“ So mache der Regierungschef „aus der Entscheidung der Europäischen Union, Insekten als Lebensmittel zuzulassen, dass Menschen gezwungen werden sollen, Insekten zu essen – und nutzt dies wiederum, um es gegen die Grünen zu wenden. Das ist unverantwortlich.“

Söder: „Mir ist ein Schweinsbraten zehnmal lieber“

Hofreiter hatte zuletzt an einer Konferenz der Vorsitzenden der Europaausschüsse aus EU-Mitgliedsstaaten, Beitrittskandidaten und assoziierten Mitgliedern in Madrid teilgenommen. Dort, so sagte er dem RND, hätten mehrere Teilnehmer aus Osteuropa den Verdacht geäußert, dass diese Form der Propaganda letztlich auf russische Trollfabriken zurückgehe. „Auch deshalb müssen Konservative aufhören, sich rechtspopulistischer Propaganda zu bedienen“, sagte Hofreiter. „Wir haben in Europa zu viele Fake News.“

Söder hatte Berichten zufolge unter anderem gesagt, die Grünen diskutierten, „ob man nicht lieber Insekten wie die Hausgrille oder den Getreideschimmel-Käfer essen soll“, und hinzugefügt: „Mir ist ein Schweinsbraten jedenfalls zehnmal lieber als ein Insektenburger.“ Die „zunehmenden Einschränkungen und Verbote bezüglich Fleisch, Wurst oder Süßigkeiten“ seien „völlig überzogen“ und gingen „an unserer Lebenskultur vorbei“. Hofreiter erklärte, derartige Angriffe seien im Landtagswahlkampf mittlerweile die Regel.

Die EU hatte zuletzt mehrere Insektenarten als Lebensmittel zugelassen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde daraufhin mit den Worten zitiert, dies sei ein „vernünftiger Weg“, der ökologisch sinnvoll sei, um an Proteine zu kommen. Allerdings gebe es in Deutschland kulturelle Schranken.