Dämpfer für Trump: Betrugsprozess startet definitiv nächste Woche

Ein Zivilverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen kann in der kommenden Woche beginnen. Ein Berufungsgericht lehnte am Donnerstag den Antrag von Trumps Anwälten auf eine Verschiebung des Prozesses ab.

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, hatte eine Klage gegen Trump eingereicht, in der sie ihm unter anderem vorwarf, Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch angegeben zu haben, um etwa günstigere Konditionen bei Krediten oder Versicherungsverträgen zu bekommen. In diesem zentralen Punkt der Klage fällte Richter Arthur Engoron bereits am Dienstag das Urteil, dass sich Trump damit tatsächlich des Betrugs schuldig gemacht habe.

US-Richter wirft Trump Betrug vor Ex-US-Präsident Trump soll bei den Angaben über den Wert seiner Firma und seiner privaten Besitztümer geschummelt haben. © Quelle: dpa

Er ordnete an, dass Gewerbescheine für Trump-Unternehmen in New York eingezogen werden und die Firmen unter Aufsicht eines Treuhänders kommen sollten. Das Urteil könnte den Ex-Präsidenten letztlich dazu zwingen, symbolträchtige Immobilien wie den Trump Tower in Manhattan aufzugeben. Trump stritt jegliches Fehlverhalten ab – seine Anwälte kündigten an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Den nun abgewiesenen Antrag auf Verschiebung des Prozesses hatten sie schon zuvor gestellt.

Den Vorsitz in dem Verfahren ab dem 2. Oktober hat Engoron. Geschworene gibt es nicht. Nach dem Betrugsurteil sind noch sechs weitere Vorwürfe offen, die darin behandelt werden sollen. Unter anderem geht es um Fälschung von Geschäftsunterlagen und Versicherungsbetrug. Der Richter muss außerdem entscheiden, ob Trump die von Staatsanwältin James geforderte Strafe von 250 Millionen Dollar zahlen muss.

Trumps Name steht auf einer Liste mit mehreren Dutzenden Zeugen. Vor Gericht könnte es also zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und Engoron kommen, dem er vorgeworfen hatte, den Fall im Schnelldurchlauf durch das Justizsystem geschleust zu haben.

