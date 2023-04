Anwalt: Donald Trump wird wohl nicht bei Vergewaltigungsprozess erscheinen

Donald Trump muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen in einem Zivilprozess verantworten. Selbst erscheinen wird der Ex-US-Präsident aber wohl nicht, deutet einer seiner Anwälte an. Trump bestreitet sowohl den Übergriff als auch die Frau überhaupt zu kennen.

New York. Der frühere US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich nicht bei einem in der kommenden Woche beginnenden Zivilprozess im Zusammenhang mit gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwürfen erscheinen. Das deutete einer seiner Anwälte, Joe Tacopina, am Mittwoch an.

Die frühere „Elle“-Kolumnistin E. Jean Carroll wirft Trump vor, sie in den 1990er-Jahren im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet sowohl den Übergriff als auch die Autorin überhaupt zu kennen – wenngleich er wiederholt erklärt hat, sie sei „nicht mein Typ“.

Tacopina bat Richter Lewis A. Kaplan, den Geschworenen in dem am Dienstag beginnenden Prozess zu sagen, dass Trumps Abwesenheit darauf ausgerichtet sei, logistische Probleme zu vermeiden, die der Stadt New York und deren Gerichtssystem drohen würden, wenn er erschiene. Tacopina schloss nicht aus, dass sein Mandant dennoch teilnehmen könnte. Den Geschworenen möge jedoch gesagt werden, dass seine Abwesenheit entschuldigt sei, bis er zur Aussage berufen werde.

Kaplan hatte die Anwälte angewiesen, bis zum Donnerstag mitzuteilen, ob ihre Mandaten während des gesamten Verfahrens oder während Teilen des Verfahrens anwesend sein werden. Carroll, die die Vorwürfe erstmals öffentlich in einem 2019 erschienen Buch erhob, hat mitteilen lassen, dass sie am gesamten Prozess teilnehmen werde.

RND/AP