Anzeige per E-Mail: Justizminister Marco Buschmann legt neuen Gesetzesentwurf vor

Berlin. Das Bundes­justizministerium will Strafverfahren für Bürger durch Digitalisierung deutlich erleichtern. Das ergibt sich aus einem Gesetz­entwurf, der dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vorliegt und am Dienstag in die Abstimmung mit den anderen Bundes­ministerien sowie dem Kanzleramt gegangen ist, bevor er nach einer Billigung durch das Kabinett demnächst dem Bundestag zur Beratung und Verabschiedung vorgelegt wird.

Die Vorschläge zur Digitalisierung der Justiz beinhalten demnach die Möglichkeit, künftig bisher schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten elektronisch zu übermitteln, statt sie persönlich im Original oder mit der Post einreichen zu müssen. Ferner sollen schriftliche Erklärungen von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zwingend mit einer Unterschrift versehen sein.

In der Praxis würde dies konkret bedeuten, dass Bürger keinen Brief mehr an die zuständige Polizei­dienststelle schicken oder persönlich dorthin gehen müssten, wenn sie Anzeige erstatten und einen Strafantrag stellen wollten. Sie könnten fortan ebenso gut eine E-Mail schreiben, mit bei Bedarf eingescannten Dokumenten als Beleg. So werde es für Bürger und Verwaltung leichter, heißt es.

Online­anzeigen können Bürger bereits jetzt über die Internet-Polizei­wachen der Länder erstatten. Allerdings ist die Antrag­stellung nicht in allen Bundes­ländern einheitlich.

Zwar ist die Digitalisierung der Justiz laut Entwurf „bereits weit fortgeschritten“, sie solle aber „in allen Verfahrens­ordnungen weiter gefördert werden“. Bundes­justizminister Marco Buschmann (FDP) ist das, wie sich mehrfach gezeigt hat, ein besonderes Anliegen.