Arbeitnehmer, Bauern, Bundeswehr: Das hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen

Der lange Weg in die EU

Wie geht es nach dem Kandidatenstatus weiter?

Seit Monaten drängelt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fast täglich, dass sein Land in die EU aufgenommen werden sollte. Ein EU-Gipfel in Brüssel schloss nun einen historischen Beschluss. Aber was bedeutet das überhaupt? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.