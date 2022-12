CDU-Bundestagsabgeordneter Kiesewetter: Soldaten sollten wegen Ukraine-Krieg länger arbeiten

Deutschland wird immer älter, und die Zahl der Erwerbstätigen sinkt

In den kommenden Jahren wird es in Deutschland mehr pflegebedürftige und weniger arbeitende Menschen geben. Das geht aus Berechnungen des Bundesamtes für Statistik hervor, die am Freitag in Berlin vorgestellt wurden. „Der Arbeitsmarkt steuert auf eine hohes Risiko zu“, warnen Experten.