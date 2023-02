SPD-Chef Klingbeil: „Manifest für Frieden“ ist ein Einknicken vor Putin

Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil übt deutliche Kritik am von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht initiierten Friedensaufruf. Die Ukraine im Stich zu lassen, sei für ihn „keine akzeptable Forderung“.

SPD-Chef Lars Klingbeil in der ARD-Sendung „Maischberger“.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat das von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiierte Manifest gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine als realitätsfern zurückgewiesen. „Ich möchte die Seite, die nach Frieden ruft, nicht beleidigen oder denunzieren. Aber die müssen doch sagen, wie man dahin kommt. Und das Einknicken vor Putin ist nicht die richtige Weg“, sagte Klingbeil am Mittwochabend in der ARD-Talksendung „Maischberger“. „Wir können nicht von den Ukrainerinnen und Ukrainern verlangen, dass sie morgen aufhören, ihre territoriale Integrität zu verteidigen.“

Der SPD-Chef erwartet von den Initiatorinnen des Manifests, dass sie „benennen, was die Folgen dieses Waffenstillstands wären. Wenn der Preis ist, dass wir die Ukraine im Stich lassen, dann bin ich nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen.“ Den brutalen Krieg müsse der russische Präsident Wladimir Putin beenden. „Diesen Krieg können wir nicht beenden, indem wir die Ukraine im Stich lassen, indem wir Gelände der Ukraine abgeben. Das ist für mich keine akzeptable Forderung.“

Wagenknecht und Schwarzer hatten in dem gemeinsamen „Manifest für Frieden“ vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde der russische Präsident Wladimir Putin „zu einem maximalen Gegenschlag“ ausholen.

Klingbeil lehnt Lieferung von Kampfjets ab

Die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine hält der Klingbeil für richtig. Eine Lieferung von Kampfjets lehnt er allerdings ab: „Das hat der Bundeskanzler ausgeschlossen und das hat zu 100 Prozent meine volle Unterstützung.“ Von Deutschlands Partnern erwartet Klingbeil mehr Unterstützung für die Ukraine: „Ich wünsche mir, dass alle Länder, die in den letzten Wochen Druck gemacht haben, dass wir Panzer liefern, jetzt genauso so schnell und konsequent sind wie wir.“

