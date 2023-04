Wo Priester noch Helden sind

Buenos Aires. „Einfach nur Danke“ steht auf der Häuserwand geschrieben. Auf einem Porträt, das Jose di Paola zeigt, den sie hier alle nur Padre Pepe rufen. Irgendwann einmal haben ihm die Menschen aus Dankbarkeit ein kleines Denkmal an die Wand an der Straßenecke gemalt. Es zeigt seine wehenden langen Haare und seinen Vollbart.

Padre Pepe ist Armenpriester, sieht aber ein klein bisschen aus wie ein Rockstar. Er ist für die Menschen da, die täglich in den Abgrund des Lebens schauen. Er macht ihnen keine Vorschriften, wie sie zu leben haben, sondern wohnt mitten unter ihnen, spricht ihre Sprache, kennt ihre Sorgen und kämpft für sie. Er hat Zugang zu den ganz Mächtigen wie Präsident Alberto Fernandez oder Vizepräsidentin Cristina Kirchner, er zog einst mit dem späteren Papst Franziskus durch die Armenviertel, als dieser noch Erzbischof Jorge Bergoglio von Buenos Aires war.

Zu Ehren von Padre Pepe: eine Häuserwand in einem Armenviertel in Buenos Aires. © Quelle: Tobias Käufer

Doch es ist nicht die Verbindung zur argentinischen Prominenz, die ihn so populär macht. Es sind seine Bodenständigkeit und sein Kampf für die Verbesserung der Lebensumstände der Armen. Padre Pepe ist ein Reisender durch die Gesellschaftsschichten seines Landes, er kämpft für konkrete Verbesserungen der Lebensumstände, er ist ein Macher, kein Theoretiker, kein Verbotsfetischist. Er ist, wenn man so will, die Stimme des Volkes. Eine Eigenschaft, die der Kirche in Deutschland irgendwann auf dem Weg ins 21. Jahrhundert abhandengekommen ist und die doch so wichtig ist, will sie eine Zukunft haben.

„Viele Menschen sind ohne Arbeit, die wenigen Arbeitsplätze, die es gibt, sind sehr prekär. Deswegen sind viele in die Illegalität, in die Kriminalität gegangen. Viele arbeiten im informellen Sektor, also ohne Vertrag, ohne soziale Absicherung. Ihr Leben ist ein täglicher Tanz auf dem Drahtseil, jeden Tag droht der Absturz ins Bodenlose“, sagt Padre Pepe und beschreibt damit in klaren Worten die Lebensrealität. Es gibt Sozialprogramme der nationalen Regierung. Die helfen ein wenig, sagt er. „Aber wir wünschen uns eigentlich alle, dass Argentinien wieder einmal so wird, wie es einmal war. Denn Argentinien hatte mal eine Zeit mit fast annähernder Vollbeschäftigung, aber das ist jetzt Vergangenheit.“

Inflation treibt immer mehr Menschen in die Armut

Die Aktualität sieht anders aus: Eine Inflationsrate von über 100 Prozent im Jahresvergleich frisst die Gehälter auf, Gespartes gibt es erst gar nicht. Eine Armutsrate um 40 Prozent erfasst breite Teile einer Bevölkerung, die nicht einmal mehr Angst vor der Zukunft hat, weil die Realität schon schlimm genug ist. Und diese Armut in Argentinien ist anders als Armut in Deutschland oder in Europa. Denn Armut in den Slums von Buenos Aires bedeutet kein Zugang zu fließendem Trinkwasser, zu Lebensmitteln, zur Infrastruktur, zur Justiz, zur Gerechtigkeit. Sie bedeutet Kinderarbeit, Abgleiten in Zwangsprostitution oder Drogenhandel. Wenn Busse kommen, dann dauern die Fahrten von weit draußen aus den Armenvierteln bis ins Stadtzentrum zwei, drei Stunden und abends wieder zurück. Das wiederum hat Einfluss auf die Erziehung. Denn Mütter, die in der Stadt putzen, oder Väter, die als fliegende Müllsammler arbeiten, sehen ihre Kinder praktisch die ganze Woche über nicht. Weil ihr Tag damit gefüllt ist, acht Stunden irgendwo zu arbeiten und weitere vier bis sechs Stunden, um dorthin und wieder zurückzukommen.

Sehr wichtige Dinge wie Wasserflaschen, Medikamente und Lebensmittel sind sehr teuer geworden. Es wird jeden Tag schwieriger, sie zu bezahlen. Padre Pepe, Armenpriester in Buenos Aires

Padre Pepe lebt an dieser Schnittstelle zwischen Armut und Verzweiflung auf der einen Seite und dem Kampf, etwas dagegen zu tun, auf der anderen Seite. Wenn er spricht, hören auch die Mächtigen, die Medien zu, weil er Einblick hat in das Leben jener, die praktisch nichts haben. Padre Pepe formuliert mit seiner Stimme klar und deutlich, ist nicht aggressiv, aber trotzdem einfordernd. Er unterstreicht seine Schilderungen mit Gesten, die Hände fliegen dann durch die Luft. Er ist ein Anwalt der Armen.

„Sehr wichtige Dinge wie Wasserflaschen, Medikamente und Lebensmittel sind sehr teuer geworden. Es wird jeden Tag schwieriger, sie zu bezahlen“, sagt er und die Armen verstehen ihn, weil er die Dinge so einfach auf den Punkt bringt. Konkret bedeutet das, dass die Suppenküchen der Kirche in den Arbeitervierteln nun auch Besuch von denen bekommen, die eigentlich Arbeit haben, deren Lohn aber nicht mehr ausreicht, die Dinge des täglichen Bedarfs zu bezahlen. „Es kommen auch die, die vorher noch nie da waren“, beobachtet Padre Pepe. Seit der Pandemie, die Argentiniens Wirtschaft schwer getroffen hat, ist das so: „Das alles ist sehr besorgniserregend.“

Selbst anpacken statt vorschreiben, wie man zu leben hat: Padre Toto. © Quelle: Tobias Käufer

Einer, der wie Padre Pepe seit Jahren hier Dienst tut, ist Padre Toto. Auch er ist ein Macher, nimmt die Schubkarre selbst in die Hand, um Bauarbeiten im Pfarrheim voranzubringen. Seine Kirche und das Heim sind so etwas wie eine letzte Anlaufstelle, ein Platz, wo sie durchatmen können, ehe der harte Griff der Armut sie wieder zurückreißt in ein unberechenbares Leben. Schon eine Straßenecke weiter wühlen die Menschen im Dreck nach etwas Verwertbaren. „Die Armut hat ihre eigenen Gesetze“, sagt Padre Toto. Und ihre eigenen Regeln. Und die bestimmt dort, wo die Armenpriester leben, die Realität, nicht das Gesetzbuch und auch nicht die Bibel. Weil das so ist, haben die Armenpriester eine bemerkenswerte Selbstständigkeit entwickelt. Sie entscheiden nach Lage, schnell und unbürokratisch. Es gibt unter den Armenpriestern auch Debatten wie zum Beispiel über das Thema Abtreibung. Hier prallen dann kirchliche Theorie und Alltag aufeinander. Einer alleinerziehenden Mutter, die schon vier Kinder hat, vorzuschreiben auch noch das fünfte auszutragen, ist hier mit der Lebensrealität der Menschen nur schwer in Einklang zu bringen.

Padre Paco provoziert Politiker

Einer, der politisch bis an die Grenzen geht, ist Francisco Oliveira, genannt Padre Paco. Er ist stramm links, hat beste Beziehungen nach Kuba und marschiert immer dann in der ersten Reihe mit, wenn es „argentinische Interessen“ zu vertreten gilt. Jüngst trat er bei einem Konflikt um ein Grundstück eines britischen Milliardärs im chilenisch-argentinischen Grenzgebiet vorübergehend in einen Hungerstreik. Aus Solidarität. „Ein Weinstreik wäre deutlich schwieriger gewesen, denn ich liebe argentinischen Wein“, witzelt der gertenschlanke Mann mit einer Stimme, die verrät, dass er auch gerne mal raucht. Dann wird er ernst: „Wir erleiden hier die Konsequenzen der Kolonialzeit. Die Menschen bezahlen den Preis dafür“, sagt der gebürtige Spanier, der längst nationalisiert ist. Und deshalb kämpft er für die Rechte der Argentinier oder was er dafür hält. Wenigstes hat er eine Meinung.

Padre Paco kämpft für „argentinische Rechte“. © Quelle: Tobias Käufer

Und so folgen ihnen die Menschen wie zuletzt bei einer Prozession zu Ehren von Papst Franziskus. Padre Pepe und Padre Toto hatten gerufen und Tausende Arme waren gekommen. Es ging um ein ernstes Thema: um den täglich wachsenden Einfluss der Drogenmafia, die Kinder und Jugendliche wie ein Monster auffrisst. Kein Mädchen und kein Junge mehr dürfe an die Drogen verloren gehen, sagt Padre Pepe. Und während der Rest des Landes über schärfere Gesetze nachdenkt, ergreift Padre Pepe wieder einmal das Wort für die Armen und ihre Sicht auf diese gesellschaftliche Entwicklung: „Wir sollten nicht nur den Klang der Kugeln von Drogenhändlern hören, sondern auch den Wunsch der Menschen, dass ihre Viertel gesunde Orte sind, an denen ihre Kinder aufwachsen können.“ Denn gesunde Viertel bedeuten auch weniger Nährboden für organisierte Kriminalität.

Der politischen Prominenz, die gekommen ist, um seinen Aufruf zu unterschreiben, sagt er ins Gesicht: „Wie schön, Sie alle hier sitzen zu sehen. Gewerkschafter, Politiker verschiedener Couleur, von verschiedenen Fronten. Wenn Sie zurück in Ihre Sitzungen gehen, setzen Sie das Thema nicht an die 14. Stelle, sondern an die erste Stelle.“