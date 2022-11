Bei den Midterm-Wahlen in den USA hat es im wichtigen Swing-State Arizona technische Probleme bei der Abstimmung gegeben. In etwa jedem vierten Wahllokal funktionierten die elektronischen Zählmaschinen vorübergehend nicht. Republikanische Politiker äußerten umgehend den Verdacht des Wahlbetrugs - unter ihnen auch Ex-Präsident Donald Trump.

Technische Probleme bei Abstimmung in Arizona: Trump spekuliert über Wahlbetrug

Midterm-Wahlen in den USA

Im US-Bundesstaat Arizona, der zu den wichtigen Swing-States gehört, hat es bei den Midterm-Wahlen vorübergehend technische Probleme gegeben. Wie die „New York Times“ berichtet, fielen im Kreis Maricopa County in etwa 60 der gut 220 Wahllokale die elektronischen Zählmaschinen zeitweise aus. Diesen Vorfall nutzten republikanische Politiker umgehend, um Betrugsvorwürfe zu erheben.

Das republikanische Nationalkomitee reichte einen Eilantrag bei Gericht ein, um längere Öffnungszeiten der Wahllokale zu erwirken. Ein Richter des Superior Court in Maricopa County lehnte die Klage jedoch ab.

Laut der „New York Times“ sprach die Vorsitzende der Republikanischen Partei in Arizona, Kelli Ward, von einem möglichen „Fehlverhalten“, das eventuell personelle Konsequenzen haben müsse. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump griff die Vorfälle auf und wandte sich per Video-Botschaft auf seiner Onlineplattform Truth Social an die Wähler.

Trump vermutet erneut Wahlbetrug

„Da passieren gerade schlimme Dinge“, sagt Trump in dem Video, das in Ausschnitten unter anderem beim „Spiegel“ zu sehen ist. Die Wähler sollten davon abgehalten werden, ihre Stimme abzugeben, aber das werde das Volk sich nicht gefallen lassen. Trump rief die Menschen auf, die Schlangen vor den Wahllokalen nicht zu verlassen und in jedem Fall ihre Stimme abzugeben. Er hatte bereits bei den US-Wahlen 2020 von Wahlbetrug gesprochen.

Die Behörden in Arizona versicherten dagegen, dass alle Stimmen gezählt würden. Dem Bericht der „New York Times“ zufolge handelte es sich in den Wahllokalen nicht um einen Softwarefehler, sondern um ein Problem mit den Druckern. Diese hätten die Markierungen auf den Stimmzetteln nicht dunkel genug gemacht. Techniker hätten das Problem am Nachmittag behoben, Stunden vor der Schließung der Wahllokale.

