Armenien meldet 49 getötete Soldaten bei Angriffen Aserbaidschans

Es ist ein ganz spezielles Hobby, das der 14-jährige Colin Angermann mit vergleichsweise wenigen Menschen teilt: Modellfliegen. Dabei handelt es sich um Segelflugmodelle ohne Motor, die aus der Hand gestartet und in der Luft per Fernsteuerung kontrolliert werden. In dieser Disziplin ist der Kaltenkirchener seit Kurzem Weltmeister. KN-online erzählt er, was ihn an dem Hobby so fasziniert.