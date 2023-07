Emotionale Rede von Armin Laschet gegen die AfD geht viral

Der CDU-Politiker Armin Laschet hat sich am Donnerstag mit einer emotionalen Rede im Bundestag entschieden gegen die Bundestagsfraktion der AfD gestellt. Nachdem AfD-Bundestagsabgeordnete Reden zu den chaotischen Zuständen auf Frankreichs Straßen nach der Erschießung des 17-jährigen Nahel aus Nanterre gehalten hatten, kritisierte der CDU-Politiker die Parlamentarier scharf.

Anschließend wurde Laschet für seine Rede in den sozialen Netzwerken gefeiert. Seine Rede wurde allein auf Twitter mehr als 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Dabei bekam er auch Lob von Politikern anderer Parteien. „Danke für die exzellente Rede eines echten christlichen Demokraten, lieber Armin Laschet! Macht Hoffnung“, retweetete Cem Özdemir (Grüne) die Rede. Und auch SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach lobte die Rede auf Twitter: „Hier hat Armin Laschet voll Recht. Ich hoffe, dass seine eigene Partei auch dieser Versuchung in Zukunft widersteht.“

„Die AfD hat heute im Bundestag die Unruhen in Frankreich missbraucht für Hetze gegen Menschen mit Einwanderungsbiographie in Deutschland. Gewalt ist inakzeptabel. Wir stehen an der Seite der französischen Polizei. Aber Hetze und Spaltung vergiften unser Land. Die AfD ist eine Gefahr für den inneren Frieden“, schieb Laschet unter seine Rede auf Twitter.

Laschet zieht parallel zum NSU

Während seiner Rede bezog sich Laschet unter anderem auf die Forderung der AfD, dass Parallelgesellschaften in Deutschland nicht gedulden werden dürften. Laschet verknüpfte diesen Einwand mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und spielte dabei auf mögliche ideologische Gemeinsamkeiten zwischen AfD und der rechtsextremen Terrorzelle an. „Das wollen Sie nicht gerne hören, aber Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land“, so Laschet.

Die Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) haben von 2000 an jahrelang zahlreiche Morde verübt. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Der NSU verübte zudem zwei Bombenanschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten.

Immer wieder wurde Laschet von Zwischenrufen aus der AfD-Fraktion unterbrochen. Der ehemalige Kanzlerkandidat entgegnete schlagfertig: „Haben Sie Herzprobleme oder was?“

