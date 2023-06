Raketenabwehrsystem Arrow 3: Israel bittet um US-Erlaubnis für Verkauf an Deutschland

Bundespolizei will Fall prüfen

CDU-Rede in Polizeiuniform: Kritik an Olympionikin Pechstein

Die Eisschnellläuferin und Olympionikin Claudia Pechstein hat am Wochenende bei einem CDU-Konvent eine Rede in Uniform der Bundespolizei gehalten. Die Beamtin sorgt mit diesem Auftritt für heftige Diskussionen. Die Bundespolizei reagiert und will nun eine dienstrechtliche Prüfung einleiten. Auch die CDU äußert sich.