Wegen „Partygate“-Affäre

Untersuchungsausschuss empfiehlt Parlament-Suspendierung von Boris Johnson für 90 Tage

Boris Johnson hat das britische Parlament in der „Partygate“-Affäre bewusst in die Irre geführt. Das befindet ein heute veröffentlichter Untersuchungsbericht. Der Ex-Premier soll 90 Tage aus dem Parlament suspendiert werden, so die Empfehlung. Johnson hatte die Ergebnisse bereits in der vergangenen Woche erhalten und sein Mandat als Abgeordneter des Parlaments niedergelegt.