Aserbaidschan startet offenbar Militäraktion im Südkaukasus

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan einen neue Militäreinsatz zur Eroberung der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag zur Begründung von einer „Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ in der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mitteilung aus Baku zufolge dient der Militäreinsatz dazu, den nach dem letzten Berg-Karabach-Krieg 2020 im Waffenstillstand festgeschriebenen Rückzug armenischer Truppen aus dem Gebiet durchzusetzen. Es werde nur auf militärische Ziele geschossen, behauptete das aserbaidschanische Verteidigungsministerium.

Mehrere Menschen bei Explosion getötet

Die Aktion sei wenige Stunden nach der Explosion einer Landmine gestartet, bei der in der Region Berg-Karabach vier Soldaten und zwei Zivilisten getötet worden seien, erklärte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Dienstag. Stellungen an der Front und im Hinterland, Geschützpositionen und militärische Einrichtungen würden mit Präzisionswaffen außer Gefecht gesetzt. Weitere Angaben machte das Ministerium nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor hatten das aserbaidschanische Innenministerium, der Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft erklärt, zwei Mitarbeiter der Straßenverwaltung seien vor Morgengrauen mit ihrem Auto auf eine Mine gefahren und durch die Explosion getötet worden. Zu Hilfe eilende Soldaten seien von einer weiteren Mine getötet worden.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der frühere Regierungschef der international nicht anerkannten Republik Arzach in Berg-Karabach, Ruben Wardanjan, berichtete hingegen auf seinem Telegram-Kanal von massivem Artilleriefeuer auf das Gebiet. „Die Führung von Armenien muss Arzach anerkennen und sich dem Schutz unserer Bürger anschließen“, forderte er als Konsequenz.

Feuerpause von Armenien gebrochen?

Die Anschuldigungen aus Baku wies auch die aktuelle Führung der Konfliktregion um die Hauptstadt Stepanakert zurück. Die Verteidigungskräfte hielten sich an den Waffenstillstand, teilte das Verteidigungsministerium von Arzach in einer Pressemitteilung mit. Der Vorwurf, die Feuerpause gebrochen und zwei aserbaidschanische Soldaten verletzt zu haben, sei „erlogen und entspricht nicht den Tatsachen“, heißt es in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan sind seit langem verfeindet. Schon seit Sowjetzeiten streiten Eriwan und Baku um die Kaukasusregion Berg-Karabach. Diese gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wurde aber seit dem Ende eines Separatistenkriegs 1994 von ethnischen Armeniern kontrolliert, die von Armenien unterstützt werden. 2020 siegte das mit Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft hochgerüstete Aserbaidschan und eroberte eigenes Territorium zurück. Russland vermittelte einen Friedensvertrag. In kürzeren Militäraktionen danach besetzte Baku auch etwa 150 Quadratkilometer armenisches Staatsgebiet. Seit Ende vergangenen Jahres blockiert Aserbaidschan zahlreiche Lieferungen in die armenische Enklave. Dies hat zu einer ernsten Lebensmittelknappheit in Berg-Karabach geführt.

Das Außenministerium von Armenien verlangte in der vergangenen Woche, dass Aserbaidschan diese Gebiete räume. Baku erwiderte, dass Armenien immer noch acht aserbaidschanische Dörfer besetzt halte, gestattete jedoch HIlfslieferungen.

Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert. „Infolge der Ereignisse in der Ukraine haben sich die Möglichkeiten Russlands verändert“, sagte kürzlich Regierungschef Paschinjan in einem Interview mit dem US-Medium „Politico“. Sein Land wolle künftig vermeiden, von äußeren Beschützern abhängig zu sein.

RND/AP/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige