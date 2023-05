Assad – die Rückkehr des Kriegsverbrechers auf das Parkett der Weltpolitik

Den Agenturen war diese Nachricht zunächst nicht mehr als ein Satz wert: „Delegierte der arabischen Staaten wollen am Wochenende in einer Sondersitzung eine mögliche Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beraten“, kündigte die Associated Press (AP) Anfang Mai an. Vier Wochen später ist Diktator Baschar al Assad tatsächlich zurückgekehrt – in die arabische Staatenfamilie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman empfing den über zwölf Jahre lang Verfemten mit einer Umarmung und einem Bruderkuss. Dabei entstanden Bilder, die man bei Saudi-Arabiens Presseagentur SPA später vergeblich suchte – vom Gipfeltreffen gibt es nur die unverfänglichen Bilder des Handschlags. Kein Wunder: Noch vor Jahren galt Assad, dessen Regime zahlloser Verbrechen bezichtigt wird, als Paria.

Ob Handschlag oder Bruderkuss – für den 57‑jährigen Assad ist die Rückkehr in die internationale Staatengemeinschaft, für welche die Arabische Liga und vor allem Saudi-Arabiens starker Mann bin Salman jetzt den Türöffner spielten, der größte Triumpf seit September 2015, als Russland mit seinem militärischen Eingreifen das bedrohte Regime stabilisierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst handelt es sich ja um eine regionale Normalisierung, einerseits durch die Arabische Liga, andererseits beschleunigt durch die Türkei. Kristin Helberg, Politikwissenschaftlerin

„Zunächst handelt es sich ja um eine regionale Normalisierung, einerseits durch die Arabische Liga, andererseits beschleunigt durch die Türkei. Das begann als schleichender Prozess bereits 2018, maßgeblich angetrieben durch die Vereinigten Arabischen Emirate“, erklärt die Politikwissenschaftlerin Kristin Helberg, die von 2001 bis 2008 in Damaskus gelebt hat und Autorin mehrerer Bücher über Syrien ist, zuletzt erschien 2018 „Der Syrien-Krieg: Lösung eines Weltkonflikts“ im Herder-Verlag.

„Diese Rehabilitierung wird durch keinerlei moralische Bedenken gestört, weil es um handfeste Interessen der regionalen Akteure geht. Dagegen versuchen die USA, Assads Erfolge auf diplomatische Gesten und Symbolik zu beschränken. Kongress und Repräsentantenhaus arbeiten daran, die Sanktionen unter dem sogenannten Caesar Act zu verschärfen – dann drohen Regierungen und Unternehmen, die Geld an das syrische Regime überweisen wollen, Strafmaßnahmen. So wollen die USA verhindern, dass Finanzhilfen aus den Golfstaaten Assad weiter stabilisieren und aus der politischen auch eine wirtschaftliche Normalisierung wird“, so Helberg gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Politische Wiederauferstehung

Assad sei „der vermutlich größte Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts“, schreibt die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ), laut der britischen „Times“ gehöre „gehört Assad zu den schlimmsten Kriegsverbrechern der Nachkriegszeit“. Seine Rückkehr auf die politische Bühne „sendet die Botschaft aus, dass jeder Despot sich durchsetzen und belohnt werden kann, wenn er nur fest genug entschlossen ist, Blut zu vergießen“, so die „Times“.

Die Normalisierung der Beziehungen zu einem Regime, das für Kriegsverbrechen und gravierende Menschenrechtsverletzungen steht, ist nicht der richtige Weg. Muriel Asseburg, Nahostexpertin

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tatsächlich hat Assad es geschafft, sich als scheinbar stabile Alternative zu verkaufen – zur vordergründig viel grausameren IS‑Herrschaft zum Beispiel. Er gibt sich säkular und modern – als geringeres Übel im Vergleich zur dschihadistischen Bedrohung. Das verfängt, auch bei Teilen der europäischen Linken“, sagt Kristin Helberg.

Viele der Verbrechen Assads – das macht seinen Fall so besonders – sind akribisch dokumentiert. Möglich gemacht haben das Ermittler wie Bill Wiley, ein Doktorand und Hauptmann der kanadischen Armee, der mit einem Team von Anwälten, Ermittlern und Analysten, die sich Commission for International Justice and Accountability (CIJA) nennt, Beweise sammelt, Dokumente sichtet, Opfer befragt. 800.000 Dokumente sind bislang zusammengetragen worden.

„Kein Platz mehr für weitere Leichen“

„Bring sie lebendig“, wird auf Papieren gefordert. „In den Kühlfächern sei kein Platz mehr für weitere Leichen“, steht auf einem anderen. Sie tragen die Stempel und Signaturen der Verantwortlichen, auch die Unterschrift von Bashar al‑Assad.

Dazu kommt eine komplette Fotodatei, etwa 55.000 Fotos von mehr als Tausend Opfern, die ein forensischer Fotograf des Diktators gemacht und außer Landes geschmuggelt hat. Sein Deckname: „Caesar“. Caesar machte bis zu seiner Flucht im Jahr 2013 Fotos von Tausenden Leichen – verstümmelten, gefolterten Körpern. Die Namen wurden ihnen genommen, übrig blieb jedem nur eine Nummer: eine Zahlenfolge, geschrieben auf den nackten Körper oder auf einem Zettel danebengehalten.

Für die folgenden Verbrechen wird das Assad-Regime verantwortlich gemacht:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatz von Giftgas gegen die eigene Bevölkerung

Dokumentiert ist der Angriff vom August 2013 auf die Region Ghuta nordöstlich von Damaskus. Dabei sollen zwischen 280 und 1800 Menschen getötet worden sein. Laut Reuters fand die Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW) in nach dem Ghuta-Angriff von einer UN‑Mission entnommene Proben sogenannte Marker, die jenen glichen, die das Regime 2014 einer UN‑Mission zur Vernichtung übergeben hatte.

Im Februar 2023 verwiesen die UN auf eine Untersuchung der OPCW, der zufolge es „triftige Gründe“ für die Annahme gebe, dass die syrische Regierung für einen Chemiewaffenangriff 2018 auf Duma verantwortlich sei, bei dem 43 Menschen starben.

Ost-Ghuta: Fahrzeuge des Syrischen Roten Halbmonds fahren im März 2018 an völlig zerstörten Häusern vorbei. © Quelle: picture alliance / Anas Alkharboutli/dpa

Fassbomben

Fassbomben sind Tonnen, die mit Metallstücken, Benzin und Sprengstoff gefüllt sind. Die Armee wirft diese Sprengsätze mit Hubschraubern ab. Einem Bericht des Syrian Network for Human Rights (SNHR) vom April 2021 zufolge warf das Regime in den ersten neun Jahren des Krieges fast 82.000 Bomben dieser Art ab. Diese töteten laut SNHR in Syrien mehr als 11.000 Zivilisten, unter ihnen mehr als 1800 Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verschwundene Menschen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht in ihrem Jahresbericht 2022 von „Zehntausende(n) Menschen“, die im Verlauf des Krieges verschwunden seien. SNHR nennt in einem Bericht vom August 2022 die Zahl von 111.000 Vermissten. Für die meisten willkürlichen Verhaftungen und Fälle von „Verschwindenlassen“ macht das Netzwerk das syrische Regime verantwortlich. Tausende seien Opfer von Folter, sexueller Gewalt oder Tod in der Haft geworden.

Systematische Folter

Mehr als 14.600 Todesfälle durch Folter sind in einer Veröffentlichung des SNHR vom Januar 2022 dokumentiert. Die meisten Opfer gingen aber auf das Assad-Regime zurück, so das SNHR. Zu den häufigsten Foltermethoden zählen demnach Vergewaltigung und andere Formen der sexuellen Gewalt, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung sowie Isolationshaft.

Jahrelang war das Regime von Hafez al-Assad isoliert, am Ende werteten die Amerikaner Syriens Diktatur auf – aus Dank für die Teilnahme am Krieg gegen Saddam Husseins Regime im Irak. Hafez al-Assad (links) im Jahr 2000 neben US‑Präsident Bill Clinton. © Quelle: picture-alliance / dpa

Was das Assad-Regime seit 2011 von anderen Autokratien und Diktaturen unterscheidet, „ist der Einsatz von Massen­vernichtungs­waffen gegen die eigene Bevölkerung – diese Form von Staatsterror ist historisch einmalig“, so die Politikwissenschaftlerin Helberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gezielte Bombardierung von Infrastruktur, der willkürliche Beschuss von oppositionell kontrollierten Wohngebieten, das jahrelange Aushungern von Zivilisten, der Einsatz von Sarin und Chlorgas und die systematische Folter in den Haftzentren der Geheimdienste machen Assad zu einem Sonderfall. Kristin Helberg, Politikwissenschaftlerin

„Die gezielte Bombardierung von Infrastruktur, der willkürliche Beschuss von oppositionell kontrollierten Wohngebieten, das jahrelange Aushungern von Zivilisten, der Einsatz von Sarin und Chlorgas und die systematische Folter in den Haftzentren der Geheimdienste machen Assad zu einem Sonderfall, er lässt sich nicht in eine Reihe mit anderen Diktatoren wie Sudans Ex‑Herrscher Umar al‑Baschir oder Ägyptens Diktator Abd al‑Fattah as‑Sisi stellen“, so die Syrien-Expertin.

Vater Hafez al‑Assad begründete das Folterregime

Bashar al‑Assad hat die syrische Foltermaschinerie nicht begründet, er hat sie von seinem Vater Hafez, der bis zu seinem Tod 2000 regierte, übernommen. Unter dessen Herrschaft in den 1980er- und 1990er-Jahren verschwanden rund 17.000 Menschen in syrischen Gefängnissen. Einer der Sicherheitsberater von Hafez al‑Assad war der Österreicher Alois Brunner, ein früherer Mitarbeiter des Holocaust-Architekten Adolf Eichmann.

Für die von seinem Regime begangenen schwersten Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen wurde Hafez al‑Assad nie zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil: Für seine Beteiligung am Golfkrieg 1990/91 aufseiten einer US‑Koalition wurde sein Regime sogar mit einer internationalen Aufwertung belohnt.