Asyl für russische Deserteure: Nicht problem-, aber alternativlos

Scholz im Mittleren Osten: Energiedeals am Golf

Bundeskanzler Scholz wirbt in Saudi-Arabien für Wasser­stoff­technologie als Energie der Zukunft. Ob er aus den Golfstaaten mit einem Deal für mehr Gas in diesem Winter nach Hause kommt, war am Samstag noch offen. Am Sonntag besucht er die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.