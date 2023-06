Asylkompromiss der EU-Staaten: Die Grünen wollen ihren Streit beilegen

Berlin. Die Grünen versuchen angesichts der jüngsten innerparteilichen Debatten über ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) zu einer Befriedung des Konflikts zu kommen. Die Vorsitzende Ricarda Lang kündigte für den am Samstag in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main stattfindenden Kleinen Parteitag, der bei den Grünen Länderrat heißt, einen aktualisierten Leitantrag an. Dieser solle ihre und die Handschrift ihres Ko-Vorsitzenden Omid Nouripour tragen.

Nouripour hatte den Kompromiss der 27 Innenminister und Innenministerinnen der Europäischen Union vom vergangenen Donnerstag gutgeheißen. Lang hatte hingegen betont, dass Deutschland ihm nicht hätte zustimmen dürfen. Die Verhandlungen wurden von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geführt – allerdings in enger Abstimmung mit der grünen Außenministerin Annalena Baerbock.

Lang: „Richtig, sich auf die Verhandlungen einzulassen“

Lang bekräftigte am Montag ihre Kritik. Zentrale Punkte seien bei den Verhandlungen in Luxemburg nicht erreicht worden, wie eine Ausnahme für Familien mit Kindern bei der Unterbringung in überwachten Einrichtungen an den EU-Grenzen oder ein verpflichtender Verteilmechanismus für Migranten und Migrantinnen. Stattdessen müssen nicht aufnahmebereite EU-Länder einen Ausgleich von 21.000 Euro zahlen. Am Ende müsse sich jeder fragen, ob das Ergebnis den Status quo verbessere, so die Grünen-Chefin. Sie komme zu dem Ergebnis, dass der Vorschlag, dem das EU-Parlament noch zustimmen muss, „dem Leid an den Außengrenzen nicht gerecht wird und auch nicht wirklich zu geordneten Verfahren führt“.

Lang hob zugleich hervor, dass es richtig gewesen sei, sich auf die Verhandlungen einzulassen. Ohne den Druck der Bundesregierung hätte das Ergebnis noch schlechter ausgesehen. Zudem äußerte sie Respekt vor denen, die zu anderen Bewertungen kämen. Das sind bei den Grünen viele Mitglieder, darunter zahlreiche prominente wie der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter. Er forderte die gesamte Grünen-Führung auf, dafür zu sorgen, dass der Kompromiss so nicht durchkommt. Im EU-Parlament wurden ebenfalls Forderungen nach Korrekturen laut. Der erste Entwurf des Leitantrages für den Kleinen Parteitag aus der vorigen Woche ging zum GEAS deutlich auf Distanz, ist mittlerweile aber überholt.

Kritik nicht nur bei den Grünen

Nach dem Beschluss der EU-Innenminister ist unter anderem ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vorgesehen. So sollen Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort würde dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er zurückgeschickt werden – und zwar bei Bedarf nicht allein in das Herkunftsland, sondern auch in einen vermeintlich sicheren Drittstaat. Damit sind nach aktuellem Stand vor allem die Transitstaaten Türkei und Tunesien gemeint.

An diesem Beschluss gab es nicht bloß Kritik aus Reihen der Grünen, sondern auch von Teilen der SPD, aus Menschenrechtsorganisationen sowie den christlichen Kirchen.