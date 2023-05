Asylanträge an der EU-Außengrenze: Prüfung, nicht Abschottung

Es ist richtig, dass die Ampel­regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz wie zuvor die große Koalition unter Angela Merkel trotz nationaler Probleme die Grenzen für Geflüchtete und Asylbewerber offen hält und sie vor Tod, Folter und Verfolgung schützt. Man versetze sich nur für einen kurzen Moment in deren Lage: Der eigene Staat bedroht das eigene Leben, weil man eine andere Meinung hat, anders liebt oder kein Kopftuch tragen will. Oder die Heimat wird wie in Syrien vom eigenen Regierungschef oder wie in der Ukraine vom russischen Präsidenten bombardiert. Das deutsche Asylrecht rettet Leben. Das muss in einer gefestigten und vergleichsweise reichen Demokratie eine Selbstverständlichkeit bleiben. Deshalb betont Innenministerin Nancy Faeser (SPD) auch: Es gibt keine Höchstgrenze für Menschlichkeit.

Und nun kommt das Aber: Die Möglichkeiten für eine nötige gute Integration der oftmals sehr fremden, hilfebedürftigen Menschen in die Gesellschaft sind nicht unbegrenzt. Kommunen in Deutschland kommen bei Versorgung und Unterbringung nicht mehr hinterher. Denn es gibt neben den vielen – klar anzuerkennenden – aus Syrien, der Ukraine, Afghanistan oder dem Iran Geflüchteten noch Tausende Antragsteller, deren Leben in der Heimat nicht aus politischen Gründen bedroht ist. So ungerecht Armut und Reichtum, Dürre und Wasser, Ausnutzung und Investitionen auf der Welt verteilt sind: Diese mitunter brutalen Kriterien spielen im Asylverfahren keine Rolle.

Die große Koalition wäre an der Frage fast zerbrochen

Die Ampel­regierung schlägt nun einen restriktiveren Kurs ein, der den Grünen abermals abverlangt, in dieser Koalition über ihren Schatten zu springen. Deutschland soll den Weg mitgehen, Asylanträge bereits an den EU-Außen­grenzen innerhalb von zwölf Wochen prüfen zu lassen. Das Ziel: Wer nicht anerkannt wird, wird von dort direkt zurückgewiesen. Kein langer Umweg über eine Aufnahme in eine ohnehin schon überlastete Unterkunft, keine unerfüllbare Hoffnung auf ein Leben in einem sicheren Land und auch keine zusätzliche Belastung eines nationalen Sozial­systems – und damit auch keine Chance auf Deutschland.

Die große Koalition unter Merkel wäre am Streit über damals sogenannte „Ankerzentren“, „Transitverfahren“ und einen nationalen Alleingang mit Zurück­weisungen an der deutschen Grenze beinahe zerbrochen. Der damalige Innenminister Horst Seehofer hatte es erfolglos mit der Brechstange versucht. Die jetzigen Pläne sind von dessen rigidem Abschottungs­wunsch weit entfernt. Was allerdings gleich ist: die Schwierigkeit, die nötige Solidarität aller EU-Mitglieder – vor allem auch auch von Ungarn und Polen – zu bekommen.

Lebensperspektiven in den Herkunftsländern verbessern

Außengrenzen­länder wie Italien und Griechenland können sich nur auf ein solches Grenzverfahren einlassen, wenn garantiert ist, dass es einen sicheren Verteil­schlüssel in der EU für dann anerkannte Asylbewerber gibt beziehungsweise abgelehnte Antragsteller von ihren Herkunftsländern wieder aufgenommen werden. Die Kosten für die Prüfverfahren müssen gerecht aufgeteilt werden und die Antragsteller Rechtsschutz nach EU-Standards haben und vernünftig versorgt werden.

Leider ist völlig offen, ob die Europäische Union in ihren seit 2020 laufenden Verhandlungen bis zur Europawahl im nächsten Jahr zu einer Einigung auf eine abgestimmte Asylpolitik in der Lage sein wird. Angesichts der wieder steigenden Zahlen verzweifelt fliehender Menschen muss sie neben einem Asylkompromiss aber noch etwas hinkriegen, was ihr bisher nur schlecht gelingt: die Fluchtursachen in armen Ländern zu bekämpfen, statt noch deren Ausbeutung zuzulassen. Männer, Frauen und Jugendliche machen sich nicht einfach auf einen lebens­gefährlichen Weg in eine ihnen völlig fremde Welt, wenn sie in ihrer Heimat eine Lebens­perspektive haben.