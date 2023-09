EU-Parlament fordert mehr Kompromissbereitschaft bei der Asylreform

Nach Armeniens militärischer Niederlage

Baerbock will internationale Beobachter nach Berg-Karabach entsenden

Um den Zugang humanitärer Hilfen und die Sicherheit der Bewohner in der Region zu gewährleisten, hat die Außenministerin Annalena Baerbock die Regierung in Aserbaidschan aufgefordert, eine internationale Beobachtermission in Berg-Karabach zuzulassen. Auch die USA appellierte an Präsident Ilham Aliyev.