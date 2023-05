Scharfe Kritik an Plänen deutscher Regierung

Asylverfahren an den EU-Außengrenzen? Pro Asyl: „Das ist ein menschenrechtlicher Dammbruch“

Die EU-Kommission will Asylverfahren in Zukunft an den EU-Außengrenzen durchführen und damit neu regeln. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert das scharf und appelliert an die Ampelkoalition, sich an den Koalitionsvertrag zu halten.