USA liefern womöglich bald doch ATACMS-Raketen an die Ukraine – Selenskyj ist optimistisch

Washington. Die USA könnten der Ukraine übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bald ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite zur Verfügung stellen. Die US-Regierung werde das von Kiew geforderte Waffensystem zur Verteidigung im russischen Angriffskrieg in Kürze bereitstellen, berichteten die „Washington Post“ und der US-Sender NBC News am Freitag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen.

Laut „Washington Post“ handelt es sich um eine ATACMS-Variante, die mit Streumunition bestückt werden kann. NBC News berichtete, US-Präsident Joe Biden habe dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bereitstellung „einer kleinen Zahl“ an ATACMS bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag in Aussicht gestellt.

Die US-Regierung bestätigte die Berichte nicht. „Ich habe nichts anzukündigen“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, beim Pressebriefing am Freitag auf Nachfrage. Aber man habe in der Vergangenheit immer deutlich gemacht, dass die ATACS nicht vom Tisch seien.

Selenskyj zeigt sich optimistisch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich optimistisch zu einer möglichen Lieferung amerikanischer Raketen mit höherer Reichweite. Man rede über verschiedene Arten von Waffen mit höherer Reichweite und Artillerie-Geschütze sowie Luftverteidigungssysteme, sagte Selenskyj am Freitag bei einem Besuch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. „Ich glaube, dass wir beim Großteil dessen, was gestern mit Präsident (Joe) Biden besprochen wurde, in der Lage sein werden, eine Einigung zu erzielen“, so der Ukrainer weiter. Es sei dabei auch eine Frage der Zeit.

Das Pentagon hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die US-Regierung der Ukraine Militärhilfen im Gesamtwert von rund 325 Millionen Dollar bereitgestellt habe. Den Angaben nach sollte das Paket unter anderem Artilleriemunition und Systeme zur Abwehr feindlicher Luftangriffe umfassen. Die aus Kiew geforderten ATACMS-Raketen sollten zunächst nicht dabei sein.

ATACMS-Raketen: 300 Kilometer Reichweite

Die Ukraine fordert die ATACMS-Raketen des Herstellers Lockheed Martin mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern seit längerem. Sie werden vom Boden zu Zielen am Boden abgefeuert und treffen sehr präzise. Neuere Modelle sind lenkungsfähig, ältere nicht. Sie werden wegen ihrer Reichweite oft mit den deutschen Taurus-Marschkörpern verglichen, welche Kiew ebenfalls fordert. Die Taurus-Marschflugkörper sind für die Zerstörung von Bunkern und geschützten Gefechtsständen in bis zu 500 Kilometer Entfernung geeignet.

Bei beiden Waffensystemen gibt es die Sorge, dass damit auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Kiew weist diese aber als unbegründet zurück. Zu den Waffen mit Reichweite über Hunderte Kilometer zählen neben ATACMS und Taurus auch die Marschflugkörper Storm Shadow und Scalp, die Kiew aus Großbritannien und Frankreich bekommen hat.

Kiesewetter: Taurus-Zusage für Ukraine wäre auch Zeichen an USA

Angesichts der möglicherweise bevorstehenden Zusage der USA für ATACMS-Raketen hat CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter seine Forderung nach einer Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine erneuert. Kiesewetter sagte dem Nachrichtenportal „t-online“: „Eine Lieferung von Taurus aus Deutschland wäre ein so wichtiges Zeichen für transatlantische Lastenteilung und würde Präsident (Joe) Biden helfen, seiner eigenen Bevölkerung zu sagen: Die Europäer haben verstanden, sie leisten mehr für ihre eigene Sicherheit.“

Kiesewetter mahnte, die Zeit laufe und jedes Zögern koste Menschenleben. „Der Bundeskanzler muss endlich handeln und Taurus liefern.“ Weiter sagte er zu den noch nicht offiziell bestätigten ATACMS-Lieferung: „Wenn es stimmt, dass Präsident Biden nun die baldige Lieferung von ATACMS an die Ukraine zugesagt hat, dann zeigen die USA Courage und Entschlossenheit.“

