ATACMS-Raketen: Sind sie der entscheidende Booster für die Ukraine-Offensive?

„Sind an der absoluten Belastungsgrenze“

Tafeln in Deutschland im Ausnahmezustand: Wann kommt die Entlastung?

Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und die Inflation – die Tafeln in Deutschland rutschen seit 2020 in eine Krise nach der anderen. Die Zahl der Helferinnen und Helfer bleibt in etwa gleich, die Anzahl der Bedürftigen jedoch steigt. Und auch der enorme Rückgang an Lebensmittelspenden zerrt an der psychischen und physischen Gesundheit aller Beteiligten.