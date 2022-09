Atomdialog mit Iran wieder aufgenommen: In Wien sollen Sicherheitsfragen geklärt werden

FDP-Fraktionsvize Köhler: So viele Kohlekraftwerke wie möglich zurück ans Netz

Um die Energiekrise zu lindern, können Kohlekraftwerke, die aus der Netzreserve kommen, zunächst bis Ende April 2023 Strom produzieren. Die FDP spricht sich dafür aus, so viele Anlagen wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. So sollen die Menschen vor steigenden Strompreisen geschützt werden.