Für den Klimaschutz: Frankreich prüft Bau von mehr als 14 neuen Atomkraftwerken

Nordkorea: Wie Kim Jong Un seine Tochter inszeniert

Seit Wochen präsentiert sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un mit seiner Tochter in der Öffentlichkeit. International wird spekuliert, ob Kim Jong Un plant, die Macht bei Zeiten an sie zu übergeben. Deutsche Nordkorea-Experten sind skeptisch - ist am Ende alles nur Propaganda?